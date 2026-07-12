Zangrillo: "Impresa Sinner destinata a entrare nella storia. Ma anche simbolo di una straordinaria crescita del movimento italiano"
"C'è stato un tempo in cui anche solo una finale di Wimbledon per un italiano sembrava un'impresa eroica. Oggi ci ritroviamo ad applaudire la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner sull'erba più prestigiosa del mondo. Se questo oggi ci sembra quasi naturale è perché un campione straordinario ha saputo spostare ancora più in alto il limite di ciò che credevamo possibile. Quella di Sinner è un'impresa destinata a entrare nella storia dello sport italiano, ma è anche il simbolo della straordinaria crescita di tutto il nostro movimento tennistico. Dietro questo trionfo ci sono anni di lavoro, di investimenti, di circoli, maestri, famiglie, tecnici e tanti giovani che hanno ricominciato a sognare con una racchetta in mano. Oggi l'Italia non è più una sorpresa del tennis mondiale, è un punto di riferimento".
La parole del ministro Zangrillo dopo il trionfo di Sinner
Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha poi continuato: "A Jannik rivolgo le più sincere congratulazioni. Con il suo talento, la sua disciplina e la sua umiltà continua a dimostrare che i più grandi traguardi si conquistano giorno dopo giorno, senza mai smettere di migliorarsi. Questa vittoria appartiene a lui, ma è anche l'orgoglio di un'intera Nazione che, ancora una volta, vede sventolare il tricolore sul tetto di Wimbledon".