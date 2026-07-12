Zangrillo: "Impresa Sinner destinata a entrare nella storia. Ma anche simbolo di una straordinaria crescita del movimento italiano"

"C'è stato un tempo in cui anche solo una finale di Wimbledon per un italiano sembrava un'impresa eroica. Oggi ci ritroviamo ad applaudire la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner sull'erba più prestigiosa del mondo. Se questo oggi ci sembra quasi naturale è perché un campione straordinario ha saputo spostare ancora più in alto il limite di ciò che credevamo possibile. Quella di Sinner è un'impresa destinata a entrare nella storia dello sport italiano, ma è anche il simbolo della straordinaria crescita di tutto il nostro movimento tennistico. Dietro questo trionfo ci sono anni di lavoro, di investimenti, di circoli, maestri, famiglie, tecnici e tanti giovani che hanno ricominciato a sognare con una racchetta in mano. Oggi l'Italia non è più una sorpresa del tennis mondiale, è un punto di riferimento".