"Panatta ha vinto Wimbledon... ah no Sinner": il simpatico siparietto di Pif diventa virale

La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon è stata festeggiata in tutta Italia . Grazie al successo in quattro set in finale ai danni di Alexander Zverev , il numero uno al mondo si è confermato campione sui prati londinesi, conquistando il quinto Slam della sua carriera. I primi a celebrarlo sono stati gli spettatori del Campo Centrale - tra cui Kate Middleton, seduta in prima fila insieme al marito William e ai figli George e Charlotte -, ma ovviamente hanno poi esultato anche i tifosi a casa davanti alla tv. E pure a Viterbo , sul palco dell’Arena in Piazza San Lorenzo - in occasione del Tuscia Film Fest - è scattato l'applauso per il campione azzurro . Nel bel mezzo della presentazione dell'ultimo lungometraggio di Pif - dal titolo "…che Dio perdona a tutti" -, presente insieme allo sceneggiatore Michele Astori, lo stesso Pif si è inaspettatamente affacciato dalla Loggia dei Papi di San Lorenzo e ha annunciato il trionfo di Sinner con un divertente siparietto .

Il siparietto virale di Pif

"Abbiamo un annuncio, lo farà un ospite particolare" sono le parole che hanno risuonato in Piazza San Lorenzo e che hanno preceduto l'ingresso a sorpresa di Pif. Quest'ultimo ha preso la parola dicendo: "Riportiamo delle notizie da Wimbledon. Il vincitore del torneo di quest'anno sarà... Panatta." Poi è tornato serio, esclamando: "No, ha vinto Sinner cinque minuti fa". A quel punto i presenti sono esplosi in un applauso di gioia, festeggiando l'impresa del fuoriclasse italiano. Infine, Pif ha concluso scherzando: "Ora sembra che prenderà un aereo per venire qua a vedere il film".