"Panatta ha vinto Wimbledon... ah no Sinner": il simpatico siparietto di Pif diventa virale
La vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon è stata festeggiata in tutta Italia. Grazie al successo in quattro set in finale ai danni di Alexander Zverev, il numero uno al mondo si è confermato campione sui prati londinesi, conquistando il quinto Slam della sua carriera. I primi a celebrarlo sono stati gli spettatori del Campo Centrale - tra cui Kate Middleton, seduta in prima fila insieme al marito William e ai figli George e Charlotte -, ma ovviamente hanno poi esultato anche i tifosi a casa davanti alla tv. E pure a Viterbo, sul palco dell’Arena in Piazza San Lorenzo - in occasione del Tuscia Film Fest - è scattato l'applauso per il campione azzurro. Nel bel mezzo della presentazione dell'ultimo lungometraggio di Pif - dal titolo "…che Dio perdona a tutti" -, presente insieme allo sceneggiatore Michele Astori, lo stesso Pif si è inaspettatamente affacciato dalla Loggia dei Papi di San Lorenzo e ha annunciato il trionfo di Sinner con un divertente siparietto.
Il siparietto virale di Pif
"Abbiamo un annuncio, lo farà un ospite particolare" sono le parole che hanno risuonato in Piazza San Lorenzo e che hanno preceduto l'ingresso a sorpresa di Pif. Quest'ultimo ha preso la parola dicendo: "Riportiamo delle notizie da Wimbledon. Il vincitore del torneo di quest'anno sarà... Panatta." Poi è tornato serio, esclamando: "No, ha vinto Sinner cinque minuti fa". A quel punto i presenti sono esplosi in un applauso di gioia, festeggiando l'impresa del fuoriclasse italiano. Infine, Pif ha concluso scherzando: "Ora sembra che prenderà un aereo per venire qua a vedere il film".