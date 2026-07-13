Atp Gstaad, esordio ok per Sonego: battuto Schwaerzler al primo turno
GSTAAD (SVIZZERA) - Inizia con una convincente vittoria l'avventura di Lorenzo Sonego all''EFG Swiss Open Gstaad', torneo Atp 250 con un montepremi totale pari a 596.035 euro che si disputa sulla terra rossa della 'Roy Emerson Arena' della città elvetica. Il piemontese, 83° giocatore del mondo, supera all'esordio l'austriaco Joel Schwaerzler, numero 171 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-6 (4) dopo quasi due ore di partita. Per Sonego si tratta della prima vittoria dopo quattro partecipazioni al torneo.
Atp Gstaad, Collignon o Skatov per Sonego agli ottavi. C'è anche Cinà
Lorenzo stacca così il pass per gli ottavi di finale del torneo svizzero dove sfiderà il vincente del match fra il belga Raphael Collignon (n.42 Atp e settima testa di serie del tabellone) e il qualificato kazako Timofey Skatov (n.163 del mondo). Nel tabellone principale di Gstaad c'è anche un altro azzurro: si tratta del 19enne palermitano Federico Cinà, promosso dalle qualificazioni, che domani (martedì 14 luglio) sfiderà al primo turno il francese Quentin Halys (n.90 Atp).