Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 13 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sonego al secondo turno, Atp 250 Gstaad: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Buona la prima sulla terra rossa in Svizzera per il piemontese, che ha piegato in due set Schwaerzler: quello che c’è da sapere sul suo prossimo impegno
2 min
TagsLorenzo SonegoAtp Gstaad

Lorenzo Sonego ha scelto di ripartire dall’Atp 250 di Gstaad, sulla terra battuta in Svizzera, dopo il buon terzo turno raggiunto a Wimbledon. L’azzurro è a caccia di vittorie e punti per invertire il trend di una stagione cominciata in salita - complice un infortunio - ed è partito col piede giusto. Al primo turno ha infatti sconfitto per 6-4 7-6 l’austriaco Joel Schwaerzler in poco meno di due ore. Se la vedrà adesso contro il vincente del match Collignon-Skatov.

Sonego al secondo turno, quando si gioca

La prossima partita di Lorenzo Sonego, valida per il secondo turno dell’Atp 250 di Gstaad, andrà in scena martedì 14 luglio con orario e campo ancora da definire.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro con Lorenzo Sonego protagonista sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per l'Atp 250 di Gstaad. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW.

Atp 250 Gstaad, il montepremi

PRIMO TURNO – € 6.570 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 10.750 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 18.515 (50 punti)

SEMIFINALE – € 31.955 (100 punti)

FINALE – € 54.360 (150 punti)

VINCITORE – € 93.175 (250 punti)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner celebrato dalla stampa del mondo interoSinner si scatena nel ballo dei campioni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS