Sonego al secondo turno, Atp 250 Gstaad: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Lorenzo Sonego ha scelto di ripartire dall’Atp 250 di Gstaad, sulla terra battuta in Svizzera, dopo il buon terzo turno raggiunto a Wimbledon. L’azzurro è a caccia di vittorie e punti per invertire il trend di una stagione cominciata in salita - complice un infortunio - ed è partito col piede giusto. Al primo turno ha infatti sconfitto per 6-4 7-6 l’austriaco Joel Schwaerzler in poco meno di due ore. Se la vedrà adesso contro il vincente del match Collignon-Skatov.
Sonego al secondo turno, quando si gioca
La prossima partita di Lorenzo Sonego, valida per il secondo turno dell’Atp 250 di Gstaad, andrà in scena martedì 14 luglio con orario e campo ancora da definire.
Dove vedere la partita in tv
L'incontro con Lorenzo Sonego protagonista sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per l'Atp 250 di Gstaad. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW.
Atp 250 Gstaad, il montepremi
PRIMO TURNO – € 6.570 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 10.750 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 18.515 (50 punti)
SEMIFINALE – € 31.955 (100 punti)
FINALE – € 54.360 (150 punti)
VINCITORE – € 93.175 (250 punti)