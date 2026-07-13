Sonego al secondo turno, Atp 250 Gstaad: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Sonego ha scelto di ripartire dall’Atp 250 di Gstaad, sulla terra battuta in Svizzera, dopo il buon terzo turno raggiunto a Wimbledon. L’azzurro è a caccia di vittorie e punti per invertire il trend di una stagione cominciata in salita - complice un infortunio - ed è partito col piede giusto. Al primo turno ha infatti sconfitto per 6-4 7-6 l’austriaco Joel Schwaerzler in poco meno di due ore. Se la vedrà adesso contro il vincente del match Collignon-Skatov.