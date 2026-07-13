Musetti vicino al rientro: è nell'entry list dell'Atp 500 di Washington

Si avvicina il rientro di Lorenzo Musetti nel circuito ATP. Costretto a saltare il Roland Garros e l'intera stagione sull'erba - Wimbledon incluso - a causa di una lesione al retto femorale della coscia sinistra accusata durante gli Internazionali d'Italia , il carrarino sembra finalmente vedere la luce in fondo al tunnel. Il suo nome figura infatti nell'entry list dell'ATP 500 di Washington, in programma dal 27 luglio al 2 agosto sul cemento americano . Musetti occupa attualmente la quattordicesima posizione nel ranking ATP, perciò sarebbe la quinta testa di serie. A guidare il seeding è il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre l'altro italiano ammesso per diritto di ranking è Matteo Arnaldi

Musetti e il desiderio di rientrare

"Non vedo l'ora di tornare presto", aveva scritto sui social la scorsa settimana Lorenzo, il cui ultimo match ufficiale risale allo scorso 12 maggio, quando fu sconfitto negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma da Casper Ruud, poi a sua volta battuto da Jannik Sinner in finale. La prima parte di stagione non è stata soddisfacente per Musetti, protagonista di una finale nell'ATP 250 di Hong Kong e dei quarti di finale nell'Australian Open - in cui peraltro era avanti due set a zero contro Novak Djokovic - ma poi frenato dagli infortuni. Neppure la stagione sulla sua amata terra battuta è tornata a regalargli il sorriso, ma spera comunque di riscattarsi in Nord America, dove lo scorso anno raggiunse i quarti di finale allo US Open.