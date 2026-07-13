Panatta asfalta Zverev: “Ha giocato bene contro Sinner? Sì, fino al secondo set. Poi…”

È il 'solito' Adriano Panatta quello che si presenta ai microfoni del podcast di Paolo Bertolucci per commentare la finale di Wimbledon tra Sinner e Zverev , c he ha visto Jannick trionfare per la seconda volta consecutiva sull'erba di Londra , conquistando il suo quinto slam. Ma più che tessere le lodi del numero uno del mondo, l'ex campione fornisce la sua versione sulla prova del tedesco, dai più lodato, ma da lui no.

"Ha giocato alla pari, ma quando è tornato normale..."

Bertolucci propone la sua versione: "È stata una finale molto bella, emozionante, perché quell'altro non l'avevo mai visto giocare così, almeno per due ore, sull'erba poi, dove credo non avesse fatto mai neanche un quarto di finale". Poi l'Adriano nazionale cambia ritmo allo scambio e tira giù tutto: "Ha giocato alla pari fino al sei pari del secondo set, poi è tornato normale. Sinner ha un gap di rendimento tra il milgiore e il peggiore in cui non va mai al 70%, non scende mai sotto il 95% di rendimento, che gli altri riescono a reggere solo per due ore...".