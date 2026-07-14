Binaghi ironico sulla Nazionale: "Sinner strepitoso, a che ora gioca l'Italia stasera?"

" Direi missione compiuta a tutto tondo , non solo perché abbiamo avuto una vittoria strepitosa con Sinner, ma anche perché Cobolli e Paolini hanno fatto ottimi risultati". Questo è il bilancio di Wimbledon per il tennis italiano secondo Angelo Binaghi , presidente della FITP, intervenuto ai microfoni del TG3 a margine del successo di Jannik nello Slam londinese . In seguito ha ironizzato sulla Nazionale di calcio: " A che ora gioca stasera l'Italia? Io ero distratto da Wimbledon e non sono riuscito a seguirla ". Non poteva infine mancare un commento su Giovanni Malagò , nuovo presidente della FIGC, a cui però non ha voluto dare consigli.

Binaghi: "Ecco la ricetta per rilanciare il calcio italiano"

"Malagò non ha assolutamente bisogno di consigli, tanto lui fa esattamente il contrario di quello che faccio io, dalla a alla z - ha proseguito Binaghi - Gli faccio tanti auguri perché credo che serva a tutti quanti, agli altri sport e al paese in generale, che il calcio vada meno peggio rispetto ad adesso. La strada è lunga, ma lui è sempre stata una persona fortunata". Anche se non ha voluto dispensare consigli, il numero uno della FITP ha comunque espresso il suo punto di vista in merito a ciò che serve per dare una scossa al calcio italiano: "La ricetta è radere al suolo tutto: cacciare tutti e ricominciare da zero, capovolgendo quelli che erano i pilastri fondanti di una federazione che non produceva più niente".