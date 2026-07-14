Atp Gstaad, esordio con sconfitta per Cinà: avanza Halys in tre set

GSTAAD (SVIZZERA) - Federico Cinà esce di scena al primo turno dell''EFG Swiss Open Gstaad', torneo Atp 250 con montepremi totale pari a 596.035 euro che si disputa sulla terra rossa della 'Roy Emerson Arena' della città elvetica. Il tennista siciliano, 184° del mondo, promosso dalle qualificazioni dopo aver battuto il tedesco Zahraj e il francese Hemery, si è arreso al debutto nel main draw contro il francese Quentin Halys, numero 90 del ranking Atp, col punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 (6) dopo due ore di battaglia. Nel tiebreak del terzo set il palermitano classe 2007 ha fallito un match-point.