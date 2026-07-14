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martedì 14 luglio 2026
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Atp Gstaad, esordio con sconfitta per Cinà: avanza Halys in tre set

L'azzurro, impegnato sulla terra rossa del torneo elvetico, esce di scena al primo turno: il francese si impone 6-3, 3-6, 7-6 (6) dopo oltre due ore di battaglia
1 min
TagsAtp 250 GstaadCinaHalys

GSTAAD (SVIZZERA)Federico Cinà esce di scena al primo turno dell''EFG Swiss Open Gstaad', torneo Atp 250 con montepremi totale pari a 596.035 euro che si disputa sulla terra rossa della 'Roy Emerson Arena' della città elvetica. Il tennista siciliano, 184° del mondo, promosso dalle qualificazioni dopo aver battuto il tedesco Zahraj e il francese Hemery, si è arreso al debutto nel main draw contro il francese Quentin Halys, numero 90 del ranking Atp, col punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 (6) dopo due ore di battaglia. Nel tiebreak del terzo set il palermitano classe 2007 ha fallito un match-point.

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