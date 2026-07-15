De Minaur e le critiche ingiuste per il matrimonio durante la finale di Wimbledon: ecco la verità

Alex De Minaur è finito nella bufera, con la collega e moglie Katie Boulter , per essersi sposato domenica scorsa, nello stesso giorno della finale di Wimbledon . Le nozze fissate in quella data sono sembrate ai tifosi come una mancanza di fiducia da parte del tennista australiano che, secondo i più critici, era già certo di non arrivare all'ultimo atto dello Slam londinese. O, ancora peggio, sarebbe stato costretto a perdere in caso di approdo ai turni decisivi: ci ha pensato il nostro Cobolli a eliminarlo, il 6 luglio, battendolo in tre set negli ottavi di finale.

La verità sul matrimonio di De Minaur

La verità è invece un po' diversa, come ha spiegato nelle scorse ore il Daily Mail: la cerimonia è stata organizzata in fretta e furia una volta che entrambi i tennisti sono stati eliminati (la britannica Boulter ha perso subito, al primo turno, anche lei contro un'italiana, Tyra Grant). L'idea dei promessi sposi era di fare qualcosa di semplice e personale, con una visita al nonno di lei, che è in cura in un ospedale in Inghilterra. La celebrazione in grande stile del matrimonio, invece, è in programma la prossima settimana. Non sempre tutto è come sembra e le critiche, stavolta, sono state ingenerose.