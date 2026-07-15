Zverev, vacanza con Nadal dopo il ko con Sinner a Wimbledon

Zverev, vacanza con Nadal dopo il ko a Wimbledon

Prima di iniziare la preparazione in vista dei tornei sul cemento, dove le possibilità di fare la voce grossa agli Us Open sono notevolmente aumentate alla luce delle ultime, grandi prestazioni, Zverev ha optato per l'isola di Maiorca come meta per ricaricare le energie e ripartire con nuove motivazioni. Il tedesco si sta rilassando con il padrone di casa, una delle leggende del tennis mondiale: Rafa Nadal. Sascha e il 'Re della terra rossa' hanno trascorso insieme del tempo in barca e al mare, come ha testimoniato uno degli amici di Zverev pubblicando una eloquente storia su Instagram: "Giornata in barca con un ospite speciale", ha scritto Eric Demuth riferendosi al 14 volte campione a Parigi. Non è però la prima volta che il tedesco vola a Maiorca. Proprio un anno fa Sascha si è recato presso la 'Rafa Nadal Academy' con Toni Nadal e sotto la supervisione di Rafa durante uno dei momenti più complicati della sua vita sportiva e privata. Una sliding door che ha svoltato, in positivo, la carriera del tedesco.