Arnaldi batte Gomez e vola ai quarti a Umag, Darderi avanza in Svezia: Sonego ko in Svizzera
Esordio positivo per Mattia Arnaldi nel torneo di Umag, Atp 250 in corso di svolgimendo in Croazia. L'azzurro ha sconfitto in tre set l'argentino Federico Gomez, numero 209 della classifica mondiale. Arnaldi si è imposto nel primo set con il punteggio di 6-3, ha ceduto il secondo parziale 5-7 e si è imposto al terzo, chiudendo sul 6-3. Nei quarti di finale affronterà il russo Dzmhur, numero 108 al mondo, che ha sconfitto il boliviano Juan Carlos Prado.
Darderi avanza in Svezia
Luciano Darderi prosegue la sua avventura nel torneo di Bastad in Svezia. Il numero 18 al mondo ha sconfitto in due set il tedesco Altmaier, con il punteggio di 6-4, 6-4. L'azzurro, testa di serie numero due del torneo, affronterà nei quarti di finale il portoghese Borges (quinta teste di serie), che ha sconfitto in due set imitrov.
Sonego ko in Svizzera
Si interrompe agli ottavi di finale l'avventura di Lorenzo Sonego all'Efg Swiss Open Gstaad, torneo Atp 250 sulla terra battuta che si sta disputando, in Svizzera, alla Roy Emerson Arena. L'azzurro, che nel primo turno aveva battuto l'austriaco Joel Schwaerzler, è stato sconfitto dal belga Raphael Collignon. Il numero 42 al mondo e settima testa di serie del torneo si è imposto con il punteggio di 7-6 (2), 7-6 (5).