Arnaldi batte Gomez e vola ai quarti a Umag, Darderi avanza in Svezia: Sonego ko in Svizzera

Esordio positivo per Mattia Arnaldi nel torneo di Umag, Atp 250 in corso di svolgimendo in Croazia. L'azzurro ha sconfitto in tre set l'argentino Federico Gomez, numero 209 della classifica mondiale. Arnaldi si è imposto nel primo set con il punteggio di 6-3, ha ceduto il secondo parziale 5-7 e si è imposto al terzo, chiudendo sul 6-3. Nei quarti di finale affronterà il russo Dzmhur, numero 108 al mondo, che ha sconfitto il boliviano Juan Carlos Prado.