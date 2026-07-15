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Cobolli ko al primo turno ad Umago: Burruchaga si impone in due set© APS

Cobolli ko al primo turno ad Umago: Burruchaga si impone in due set

L'azzurro, testa di serie numero uno del torneo, si arrende all'argentino in poco più di un'ora e mezza
1 min
TagsCobolliUmago

Brutto ko per Flavio Cobolli. L'azzurro, reduce dai quarti di finale del torneo di Wimbledon, viene sconfitto al primo turno al  al 'Plava Laguna Croatia Open', torneo Atp 250 che si disputa sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, dall'argentino Burruchaga. 

Cobolli ko in due set

Cobolli, testa di serie numero uno del torneo, è stato sconfitto in due set in poco più di un'ora e mezza di gioco. L'argentino, numero 67 della classifica mondiale, si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-4 e nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Carreno Busta e Carabelli.

Burruchaga domina: Cobolli si arrende 

Burruchaga ha immediatamente strappato il servizio all'azzurro nel primo game del primo set e dopo aver sprecato una palla break nel quarto game, si è ripetuto nel settimo turno di battuta, portandosi sul 5-2 prima di chiudere il set. Nella seconda frazione ha strappato il servizio a Cobolli nel nono game, portandosi sul 5-4 e chiudendo la sfida nel successivo turno di battuta (dove è stato in grado di annullare un break point). 

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