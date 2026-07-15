Cobolli ko al primo turno ad Umago: Burruchaga si impone in due set

Cobolli ko in due set

Cobolli, testa di serie numero uno del torneo, è stato sconfitto in due set in poco più di un'ora e mezza di gioco. L'argentino, numero 67 della classifica mondiale, si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-4 e nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Carreno Busta e Carabelli.

Burruchaga domina: Cobolli si arrende

Burruchaga ha immediatamente strappato il servizio all'azzurro nel primo game del primo set e dopo aver sprecato una palla break nel quarto game, si è ripetuto nel settimo turno di battuta, portandosi sul 5-2 prima di chiudere il set. Nella seconda frazione ha strappato il servizio a Cobolli nel nono game, portandosi sul 5-4 e chiudendo la sfida nel successivo turno di battuta (dove è stato in grado di annullare un break point).