Alcaraz vede il rientro: è iscritto al torneo di Cincinnati

Sembra finalmente terminato il calvario per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, che ha rimediato un infortunio al polso destro in occasione dell'Atp 500 di Barcellona, è già stato costretto a rinunciare al Roland Garros e Wimbledon, ma punta al rientro in vista dell'ultimo Slam della stagione, lo US Open, dove sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Jannik Sinner. L'obiettivo è quello di mettere partite nelle gambe prima dell'appuntamento di Flushing Meadows.