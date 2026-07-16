Alcaraz vede il rientro: è iscritto al torneo di Cincinnati
Sembra finalmente terminato il calvario per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, che ha rimediato un infortunio al polso destro in occasione dell'Atp 500 di Barcellona, è già stato costretto a rinunciare al Roland Garros e Wimbledon, ma punta al rientro in vista dell'ultimo Slam della stagione, lo US Open, dove sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Jannik Sinner. L'obiettivo è quello di mettere partite nelle gambe prima dell'appuntamento di Flushing Meadows.
Alcaraz iscritto a Cincinnati
Proprio per provare ad arrivare al massimo della condizione allo Slam newyorkese, Alcaraz parteciperà al Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo è iscritto all'entry list del torneo in programma dal 13 al 23 agosto e potrebbe rientrare proprio nella rassegna dell'Ohio dopo lo stop che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre quattro mesi.