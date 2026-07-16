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L’ex tennista attacca Sabalenka: “Non so più cosa dire di lei, voglio una spiegazione”

Jimmy Connors si è espresso duramente sulle prestazoni recenti della numero uno al mondo, sconfitta agli ottavi di finale di Wimbledon
1 min
TagsAryna SabalenkaJimmy Connors

Aryna Sabalenka sta attraversando un periodo complicato dopo la sconfitta rimediata agli ottavi di finale di Wimbledon. La numero uno del mondo non ha conquistato alcun titolo Slam in questa stagione e non sono mancate le delusioni. "Ovviamente non sono soddisfatta del mio gioco - le parole di Sabalenka dopo l'eliminazione ai Championships contro Naomi Osaka -. Ho sentito che il suo livello era incredibile. Ho fatto del mio meglio. Purtroppo quest'anno non è bastato. Devo dire che ci sono stati un paio di momenti in cui ero davvero vicina a perdere completamente il controllo. Però ho avuto rispetto per l'erba e per i giocatori che sarebbero scesi in campo dopo di noi, quindi alla fine mi sono comportata abbastanza bene".

Connors durissimo su Sabalenka

"Sabalenka dovrà iniziare a dimostrare il suo valore. Non so più cosa dire di lei. Ne parliamo da così tanto tempo, e ci ha fatto vivere un'altalena di alti e bassi. Sappiamo che ha le capacità. Lo ha dimostrato con il suo modo di giocare. Vorrei sentire una spiegazione - le parole di Jimmy Connors, che al Podcadt Advantage Connors si è scagliato proprio contro la bielorussa per le recenti uscite non all'altezza del suo livello.

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