L’ex tennista attacca Sabalenka: “Non so più cosa dire di lei, voglio una spiegazione”

Aryna Sabalenka sta attraversando un periodo complicato dopo la sconfitta rimediata agli ottavi di finale di Wimbledon. La numero uno del mondo non ha conquistato alcun titolo Slam in questa stagione e non sono mancate le delusioni. "Ovviamente non sono soddisfatta del mio gioco - le parole di Sabalenka dopo l'eliminazione ai Championships contro Naomi Osaka -. Ho sentito che il suo livello era incredibile. Ho fatto del mio meglio. Purtroppo quest'anno non è bastato. Devo dire che ci sono stati un paio di momenti in cui ero davvero vicina a perdere completamente il controllo. Però ho avuto rispetto per l'erba e per i giocatori che sarebbero scesi in campo dopo di noi, quindi alla fine mi sono comportata abbastanza bene".