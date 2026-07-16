Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 16 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'amara confessione di Badosa sul mondo del tennis: "Se tornassi indietro e avessi una figlia, forse..."

La giocatrice spagnola ha ritrovato il sorriso con il titolo conquistato al Wta 125 di Bastad e ha superato anche l'esordio nel torneo di Iasi
1 min
TagsPaula Badosa

Dopo essere tornata a sorridere con il titolo conquistato al Wta 125 di Bastad, Paula Badosa continua la sua serie positiva. La giocatrice spagnola ha messo a referto un'altra vittoria con il successo all'esordio su Anhelina Kalinina al Wta 250 di Iasi. "L'infortunio è qualcosa che mi accompagna sempre quando gioco - le sue parole al termine del successo sull'ucraina -. Ci sono giorni in cui non riesco a controllarlo e non posso giocare. Ci sono momenti in cui mi spavento, ma il mio corpo sta reagendo".

La rivelazione di Badosa

A Badosa è stato poi chiesto se, tornando indietro, sceglierebbe ancora il tennis: "Ci ho pensato molte volte, e non lo so. Ho attraversato momenti molto duri per arrivare dove sono. Risponderei di sì, perché mi ha resa una donna molto forte, capace di lottare per qualsiasi cosa. Ma se avessi una figlia, non la obbligherei a giocare a tennis, assolutamente no. Potrei sottopormi di nuovo a tutto questo, ma non a mia figlia", ha spiegato.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Connors, duro attacco a SabalenkaArnaldi batte Gomez, è ai quarti a Umago

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS