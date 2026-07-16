L'amara confessione di Badosa sul mondo del tennis: "Se tornassi indietro e avessi una figlia, forse..."

Dopo essere tornata a sorridere con il titolo conquistato al Wta 125 di Bastad , Paula Badosa continua la sua serie positiva. La giocatrice spagnola ha messo a referto un'altra vittoria con il successo all'esordio su Anhelina Kalinina al Wta 250 di Iasi . "L'infortunio è qualcosa che mi accompagna sempre quando gioco - le sue parole al termine del successo sull'ucraina -. Ci sono giorni in cui non riesco a controllarlo e non posso giocare. Ci sono momenti in cui mi spavento, ma il mio corpo sta reagendo".

La rivelazione di Badosa

A Badosa è stato poi chiesto se, tornando indietro, sceglierebbe ancora il tennis: "Ci ho pensato molte volte, e non lo so. Ho attraversato momenti molto duri per arrivare dove sono. Risponderei di sì, perché mi ha resa una donna molto forte, capace di lottare per qualsiasi cosa. Ma se avessi una figlia, non la obbligherei a giocare a tennis, assolutamente no. Potrei sottopormi di nuovo a tutto questo, ma non a mia figlia", ha spiegato.