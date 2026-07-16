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Roddick e il duro attacco a Shelton e Fritz: "È ora che vi guardiate allo specchio e..."

L'ex numero uno al mondo ha aspramente criticato gli ultimi risultati dei giocatori statunitensi, che hanno deluso anche a Wimbledon
2 min
Tagsandy roddickben sheltontaylor fritz

Il tennis statunitense non sta vivendo il momento più roseo della sua storia. Nonostante i giocatori di grande calibro non manchino, faticano ad arrivare i risultati nel tornei degli Slam. Ben Shelton, Taylor Fritz e Frances Tiafoe sono solamente tre dei protagonisti che hanno deluso nelle ultime uscite a livello Major. Per questo, Andy Roddick, soffermandosi sull'ultima edizione di Wimbledon, ha aspramente criticato il movimento del tennis a stelle e strisce.

Roddick critico su Shelton, Fritz e Tiafoe

"Sei il numero quattro o cinque al mondo. Quando perdi una partita del genere, devi guardarti allo specchio. Non credo ci sia stata una grande capacità di leggere le situazioni - le parole di Roddick sulla sconfitta di Shelton al debutto ai Championships contro Otto Virtanen -. La sconfitta di Tiafoe contro Bublik, quando aveva avuto un milione di set point, e quella di Taylor. Spero che il suo ginocchio stia bene, e penso che sia stato uno dei problemi nella partita contro Zverev, ma non c’è comunque alcuna garanzia che avrebbe vinto. Ero pieno di entusiasmo, perché tutti loro erano arrivati al torneo giocando molto bene. Avevo detto che era la prima volta che guardavo un tabellone e pensavo che fosse improbabile, ma allo stesso tempo possibile, vedere un americano in finale. Alla fine, però, non è andata esattamente così".

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