Arnaldi ko ad Umago: Dzhumur vince in tre set e vola in semifinale

Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Matteo Arnaldi al 'Plava Laguna Croatia Open', torneo Atp 250 che si disputa sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago. L'azzurro è stato sconfitto in tre set (7-6, 6-7, 7-6) dal bosniaco Damir Dzumhur, numero 108 del mondo, al termine di una lunga battaglia durata 3 ore e 44'.

Arnaldi spreca un set point e cede

Arnaldi parte forte e sembra mettere le mani sul primo set. Il tennista azzurro strappa due volte il servizio all'avversario e si porta sul 5-2. Ma l'ottavo game risulta equilibrato e ricco di sorprese. Dzumhur si procura una palla break, che Arnaldi riesce ad annullare. Il tennista italiano spreca un set point e poi cede il servizio. Il tennista bosniaco si riscatta, strappa un nuovo break ad Arnaldi e poi si aggiudica il tie break decisivo.

Decisivo il terzo set

Nel secondo set Dzumhur strappa il servizio ad Arnaldi e serve per il match sul 5-4; ma il tennista sanremese, nel momento più difficile della gara, riesce a recuperare il break di svantaggio e a portare il set al tie break, dove riesce a pareggiare. Il match si decide nel terzo e decisivo set, nel quale l'equilibrio resta altissimo. I due tennisti si confermano perfetti al servizio e portano il match (per la terza volta) al tie break: Dzhumur parte forte e si porta sul 3-0, prima di cedere due mini break all'azzurro; Arnaldi pareggia e al cambio campo porta il punteggio sul 3-3, grazie ad un passante straordinario da fondo campo, ma poi sbaglia un dritto, che riporta il bosniaco avanti (4-3). Dzhumur commette un doppio fallo e si innervosisce scagliandosi contro un raccattapalle, poi realizza un punto eccezionale con un pallonetto perfetto. Sul 5-4, Arnaldi cicca un dritto e regala due match point al bosniaco, che ne approfitta immediatamente, sfruttando un errore dell'azzurro in voleè.