Torino capitale del tennis: Atp Finals confermate anche per il 2027

Binaghi: "Continuità e fiducia"

È ormai dal 2021 che il capoluogo piemontese ospita il torneo che ogni anno riunisce gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie di doppio del mondo. Un legame che anno dopo anno si è consolidato, come sottolineato da Angelo Binaghi, presidente della Fitp: "Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria per le Nitto ATP Finals, per questo abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni e partner che hanno lavorato con grande passione e competenza, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati del calendario mondiale del tennis. I risultati straordinari che stiamo registrando già in fase di vendita per l'edizione 2026 ci dicono che le Nitto ATP Finals sono entrate definitivamente nel cuore degli italiani e degli appassionati di tutto il mondo. È il segnale più bello e più incoraggiante per continuare a investire in un progetto che rappresenta un patrimonio per lo sport italiano e per l'intero Paese".

Gaudenzi: "Torino sinonimo delle Finals"

A fare da eco al presidente Binaghi, è Andrea Gaudenzi, presidente Atp: "Negli ultimi cinque anni Torino è diventata sinonimo delle Nitto ATP Finals, contribuendo a portare l'evento a nuovi livelli. I numeri da record che abbiamo registrato in termini di montepremi, affluenza di pubblico e audience televisiva testimoniano la dedizione di Fitp, della Città di Torino, di Nitto e di tutti i nostri partner dell'evento. Siamo lieti di continuare a consolidare insieme questo percorso. Il nostro evento di punta è andato sempre più rafforzandosi a Torino, attirando un pubblico globale, mettendo in mostra i migliori giocatori di questo sport e offrendo un'esperienza per i fan di livello mondiale".