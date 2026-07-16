Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 16 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Torino capitale del tennis: Atp Finals confermate anche per il 2027

Il presidente Binaghi esulta: "Una scelta di continuità e di fiducia verso città, regione, istituzuioni e partner"
3 min
TagsTorinonittoAtp Finals

Torino si conferma capitale del tennis internazionale, aggiudicandosi ancora una volta l'onore e l'onere di ospitare alla Inalpi Arena le Nitto Atp FInals, anche per il 2027. Ad annunciarlo sono la Federeazione Italiana Tennis e Padel.

Binaghi: "Continuità e fiducia"

È ormai dal 2021 che il capoluogo piemontese ospita il torneo che ogni anno riunisce gli otto migliori giocatori e le otto migliori coppie di doppio del mondo. Un legame che anno dopo anno si è consolidato, come sottolineato da Angelo Binaghi, presidente della Fitp: "Torino ha dimostrato in questi anni di essere una sede straordinaria per le Nitto ATP Finals, per questo abbiamo deciso di proseguire insieme anche nel 2027. È una scelta di continuità e di fiducia verso una città, una regione e un sistema di istituzioni e partner che hanno lavorato con grande passione e competenza, contribuendo a rendere questo appuntamento uno dei più apprezzati del calendario mondiale del tennis. I risultati straordinari che stiamo registrando già in fase di vendita per l'edizione 2026 ci dicono che le Nitto ATP Finals sono entrate definitivamente nel cuore degli italiani e degli appassionati di tutto il mondo. È il segnale più bello e più incoraggiante per continuare a investire in un progetto che rappresenta un patrimonio per lo sport italiano e per l'intero Paese".

 

 

Gaudenzi: "Torino sinonimo delle Finals"

A fare da eco al presidente Binaghi, è Andrea Gaudenzi, presidente Atp: "Negli ultimi cinque anni Torino è diventata sinonimo delle Nitto ATP Finals, contribuendo a portare l'evento a nuovi livelli. I numeri da record che abbiamo registrato in termini di montepremi, affluenza di pubblico e audience televisiva testimoniano la dedizione di Fitp, della Città di Torino, di Nitto e di tutti i nostri partner dell'evento. Siamo lieti di continuare a consolidare insieme questo percorso. Il nostro evento di punta è andato sempre più rafforzandosi a Torino, attirando un pubblico globale, mettendo in mostra i migliori giocatori di questo sport e offrendo un'esperienza per i fan di livello mondiale".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

"Sinner? No, Leclerc!": la risposta a sorpresa di Antonelli spiazza i tifosi italianiAlcaraz vede il rientro: è iscritto al torneo di Cincinnati

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS