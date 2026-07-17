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Sinner fa la spesa a Palau, il legame con la Sardegna sempre più forte: potrebbe acquistare una villa

Il numero uno al mondo, reduce dal titolo conquistato a Wimbledon, si è concesso qualche giorno di riposo prima di tornare in campo
1 min
Tagsjannik sinner

Jannik Sinner si è concesso qualche giorno di meritato riposo dopo aver conquistato a Wimbledon il quinto tiolo Slam della sua carriera. Il numero uno al mondo, di rientro dai Championships, si è sottoposto ad alcuni controlli di routine al J-Medical nella giornata di mercoledì prima di partire alla volta della Sardegna, dove rimarrà in attesa di tornare al lavoro per preparare il ritorno in campo. 

Sinner fotografato al supermercato

Durante il suo soggiorno a Palau, Sinner è stato fotografato al banco dei formaggi di un supermercato. Il campione azzurro è stato riconosciuto nella mattinata di giovedì, mentre faceva la spesa nel punto vendita MD con il cappellino in testa e abbigliamento informale. Jannik è tornato dunque in Sardegna a poco più di un mese dalla vacanza trascorsa tra Porto Rafael e l’arcipelago di La Maddalena dopo il Roland Garros. Anche per questo, alcune indiscrezioni lo vedrebbero intenzionato a comprare una casa proprio in quella zona, dove spesso trascorre le sue settimane lontano dai campi.

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