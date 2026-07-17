Krajicek e i dubbi sul ritorno in campo di Alcaraz: "L'infortunio che ha avuto è più complicato del solito"

Il rientro di Carlos Alcaraz sembra sempre più vicino. Il fuoriclasse spagnolo, che in questa stagione ha vinto gli Australian Open, ma è stato costretto ad un lungo stop per un problema al polso, sta provando a recuperare dall'infortunio e il suo nome compare tra gli iscritti del Masters 1000 di Cincinnati.

KKrajicek su Alcaraz: "Un infortunio complicato da gestire"

Un indizio incoraggiante, dopo la rinuncia anticipata a Montreal. "Il problema al polso è molto difficile da superare - ha detto Richard Krajicek, vincitore del torneo di Wimbledon nel 1996 - ed è molto più complicato da gestire rispetto alla maggior parte degli altri infortuni che colpiscono i tennisti".

I dubbi sul rientro di Alcaraz

Secondo l'ex campione olandese, "un rientro in campo dopo un problema del genere al polso, è complicato. Anch'io ho avuto un infortunio al gomito. È davvero complicato ritrovare il giusto equilibrio quando si ricomincia a giocare. Si riprende a colpire la palla un po' alla volta... bisogna procedere gradualmente". Krajicek è convinto che Alcaraz tornerà a giocare a grandi livelli. "Bisogna solo capire quando", ha ribadito a Tennis365. "Non è così semplice come una lesione ai legamenti della caviglia, per la quale ti dicono che servono tre o quattro mesi, e in genere sono davvero tre o quattro mesi; poi puoi tornare a giocare. Quindi sì, ci vuole un po' di tempo. Ma lui è giovane e penso che abbia una grande capacità di guarigione. Non sono preoccupato che non riesca a ritrovare il suo miglior livello".