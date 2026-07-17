L'assurda teoria di Bublik: "Noi tennisti ci siamo arresi, quando giocano Sinner e Alcaraz negli Slam..."
Alexander Bublik è senza dubbio uno dei personaggi più stravaganti del circuito. Il tennista kazako, che lo scorso anvo sull'erba di Halle, riuscì anche a battere Jannik Sinner, ha parlato dei due dominatori del momento. Insieme al numero uno al mondo, anche Carlos Alcaraz, sui cui Bublik si è espresso così in una recente intervista all'edizione tedesca di Tennis Magazine. "Ad Halle, nel 2025, ho battuto Jannik con molta fortuna e lo dico sul serio - le parole del kazako -. Nei tornei dello Slam, dove lui e Carlos sono perfettamente preparati, non hai praticamente alcuna possibilità. Ho la sensazione che gli altri giocatori si siano arresi, me compreso. Di conseguenza, gli obiettivi cambiano".
Bublik, la teoria sugli Slam
"Ne parlavo di recente con il mio allenatore - ha sottolineato Bublik sulla possibilità di conquistare un successo a livello Major -. Una vittoria in un torneo del Grande Slam è quasi fuori portata quando entrambi sono in forma. Il mio obiettivo, quindi, è raggiungere i quarti di finale o magari la semifinale: a quel punto torni a casa soddisfatto".