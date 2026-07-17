L'assurda teoria di Bublik: "Noi tennisti ci siamo arresi, quando giocano Sinner e Alcaraz negli Slam..."

Alexander Bublik è senza dubbio uno dei personaggi più stravaganti del circuito. Il tennista kazako, che lo scorso anvo sull'erba di Halle, riuscì anche a battere Jannik Sinner, ha parlato dei due dominatori del momento. Insieme al numero uno al mondo, anche Carlos Alcaraz, sui cui Bublik si è espresso così in una recente intervista all'edizione tedesca di Tennis Magazine. "Ad Halle, nel 2025, ho battuto Jannik con molta fortuna e lo dico sul serio - le parole del kazako -. Nei tornei dello Slam, dove lui e Carlos sono perfettamente preparati, non hai praticamente alcuna possibilità. Ho la sensazione che gli altri giocatori si siano arresi, me compreso. Di conseguenza, gli obiettivi cambiano".