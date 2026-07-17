Al Tennis Club Parioli la conferenza stampa dei Campionati Italiani Under 15 Maschili 2026

Si terrà lunedì 20 luglio , alle ore 18.30, presso il Salone del Tennis Club Parioli la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Italiani Under 15 Maschili 2026 , uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario giovanile della Federazione Italiana Tennis e Padel, e costituiscono un importante trampolino di lancio per i futuri protagonisti del tennis italiano. Dopo aver ospitato con successo le ultime edizioni dei Campionati Italiani Under 14 Maschili, il Tennis Club Parioli sarà per la prima volta sede dei Campionati Italiani Under 15 Maschili.

L'assegnazione della manifestazione conferma il ruolo di Roma e del Tennis Club Parioli come punto di riferimento per il tennis giovanile italiano. Il torneo, in programma dal 28 agosto al 6 settembre 2026, vedrà sfidarsi sui campi in terra battuta del circolo i migliori tennisti italiani della categoria Under 15, protagonisti di una settimana di grande sport e spettacolo.

L'edizione 2026 sarà dedicata alla memoria di Mattia Maselli, giovane atleta cresciuto nel vivaio del Tennis Club Parioli e prematuramente scomparso nel corso di quest'anno. L'intitolazione del torneo rappresenta un sentito omaggio alla sua passione per il tennis, al suo impegno sportivo e al profondo legame che lo ha sempre unito al Circolo.

Alla conferenza stampa saranno presenti il Presidente del Tennis Club Parioli, i Vice Presidenti e alcuni componenti del Consiglio Direttivo, insieme ai Direttori del Torneo Ugo Biagianti, Valerio Bonavolontà e Claudia Ivone. Interverranno inoltre rappresentanti della Federazione Italiana Tennis e Padel e del Comitato Regionale FITP Lazio, oltre ai partner che hanno sostenuto l'organizzazione della manifestazione: Paideia, Range Rover, Albani Hotel, Jomix Shoes, Mamma Angelina, SocLift, Tiber, Australian, Castello di Corbara, Giki Calzature, Real Media, Strategic Advice e Acqua Valmora. Per ulteriori informazioni sul torneo è possibile contattare il centralino del Tennis Club Parioli al numero 06 897851 oppure scrivere agli indirizzi info@tcparioli.it e segreteriasportiva@tcparioli.it.