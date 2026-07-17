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venerdì 17 luglio 2026
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Darderi-Vallejo, semifinale Atp 250 Bastad: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il tennista azzurro, testa di serie numero due del tabellone, si è imposto nei quarti sul portoghese Nuno Borges con lo score di 7-6(9) 6-4
2 min
TagsLuciano DarderiAtp 250 Bastad

Luciano Darderi ha staccato il pass per la semifinale dell'Atp 250 di Bastad. Il tennista azzurro, testa di serie numero due del tabellone, si è imposto su Nuno Borges con lo score di 7-6(9) 6-4. Un altro successo importante per Darderi, che era reduce dalla vittoria su Daniel Altmaier. Per un posto in finale, il giocatore italo-argentino affronterà Daniel Vallejo, che si è invece imposto su Stefano Travaglia.

Darderi-Vallejo, data e orario

La sfida tra Darderi e Vallejo, valida per la semifinale dell'Atp 250 di Bastadè in programma sabato 18 luglio sul Campo Centrale con orario ancora da definire.

I precedenti tra Darderi e Vallejo

Tra i due giocatori non ci sono precedenti. 

Dove vedere il match in tv

La sfida è trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming sullw piattaforma NOW e Sky Go.

Atp 250 Bastad, il montepremi

PRIMO TURNO – € 6.570 (0 punti)

SECONDO TURNO – € 10.750 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – € 18.515 (50 punti)

SEMIFINALE – € 31.955 (100 punti)

FINALE – € 54.360 (150 punti)

VINCITORE – € 93.175 (250 punti)

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