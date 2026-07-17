Darderi-Vallejo, semifinale Atp 250 Bastad: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Luciano Darderi ha staccato il pass per la semifinale dell'Atp 250 di Bastad. Il tennista azzurro, testa di serie numero due del tabellone, si è imposto su Nuno Borges con lo score di 7-6(9) 6-4. Un altro successo importante per Darderi, che era reduce dalla vittoria su Daniel Altmaier. Per un posto in finale, il giocatore italo-argentino affronterà Daniel Vallejo, che si è invece imposto su Stefano Travaglia.