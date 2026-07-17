Darderi-Vallejo, semifinale Atp 250 Bastad: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Luciano Darderi ha staccato il pass per la semifinale dell'Atp 250 di Bastad. Il tennista azzurro, testa di serie numero due del tabellone, si è imposto su Nuno Borges con lo score di 7-6(9) 6-4. Un altro successo importante per Darderi, che era reduce dalla vittoria su Daniel Altmaier. Per un posto in finale, il giocatore italo-argentino affronterà Daniel Vallejo, che si è invece imposto su Stefano Travaglia.
Darderi-Vallejo, data e orario
La sfida tra Darderi e Vallejo, valida per la semifinale dell'Atp 250 di Bastad, è in programma sabato 18 luglio sul Campo Centrale con orario ancora da definire.
I precedenti tra Darderi e Vallejo
Tra i due giocatori non ci sono precedenti.
Dove vedere il match in tv
La sfida è trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming sullw piattaforma NOW e Sky Go.
Atp 250 Bastad, il montepremi
PRIMO TURNO – € 6.570 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 10.750 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 18.515 (50 punti)
SEMIFINALE – € 31.955 (100 punti)
FINALE – € 54.360 (150 punti)
VINCITORE – € 93.175 (250 punti)