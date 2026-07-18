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Djokovic, Messi, Tom Brady e altre leggende: a New York il selfie dell'anno!

A pochi giorni dalla finale dei Mondiali di calcio, in occasione del Fanatics Fest si sono riuniti sul palco campioni di ogni sport: la foto scattata è epica
3 min
TagsNovak DjokovicLionel MessiTom Brady

A primo impatto potrebbe sembrare un'immagine generata dall'intelligenza artificiale, invece è tutto vero. In occasione del Fanatics Fest 2026, andato in scena a New York - città che domenica 19 luglio ospiterà la finale dei Mondiali di calcio tra Spagna e Argentina - un'enorme quantità di leggende si è riunita sul palco per rispondere a una serie di domande. C'erano ovviamente alcuni protagonisti del mondo del calcio - su tutti Lionel Messi, insieme al compagno di squadra Emiliano Martinez e al ct Lionel Scaloni, mentre per la Spagna il ct Luis de la Fuente e Rodri -, ma anche di altri sport come Kevin Durant (basket), Tom Brady (football americano) e soprattutto il tennista Novak Djokovic, volato negli Stati Uniti dopo Wimbledon per la presentazione del suo documentario “Novak Djokovic: The Wolf in Winter“. Presenti infine sul palco anche l'attore Kevin Hart, l'ex calciatore Rio Ferdinand, il rapper Travis Scott e Michael Rubin (CEO di Fanatics).

Il selfie leggendario scattato da Durant

Al termine della chiacchierata, è stato il cestista Kevin Durant - agevolato dalle sue lunghe leve - a prendere in mano un telefono e scattare un selfie diventato immediatamente virale. Non capita spesso di vedere nella stessa immagine così tante leggende del mondo dello sport, specialmente quando si tratta di atleti passati alla storia - pur essendo ancora in attività - come i migliori di sempre nel loro campo. "La quantità di grandezza, trofei e puro talento racchiusa in un singolo selfie è davvero incredibile" ha scritto sui social un utente, racchiudendo il pensiero di molti.

 

 

 

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