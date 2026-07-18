Darderi supera Vallejo e approda in finale a Bastad: sfiderà Rublev
Luciano Darderi si è qualificato per la finale dell'ATP 250 di Bastad per il secondo anno consecutivo. Campione nel 2025, andrà a caccia del bis e del sesto titolo ATP in carriera. Per il momento il bilancio delle sue finali, tutte disputate sulla terra battuta, è di 5-1: l'unica sconfitta è arrivata in questa stagione a Buenos Aires contro Francisco Cerundolo, poi riscattata grazie al trionfo di Santiago. In occasione della semifinale del 'Nordea Open', Darderi non ha avuto vita facile contro il paraguaiano Daniel Adolfo Vallejo, numero 71 del mondo, capace di tenerlo in campo per 2 ore e 57 minuti. Luciano si è però imposto per 6-4 6-7 6-3, non lasciandosi scoraggiare dai tre match point sfumati nel tie-break (perso 13-11) e raggiungendo l'atto conclusivo: se la vedrà contro il russo Andrey Rublev, prima forza del seeding.
Il racconto del match
Il primo set è stato particolarmente rocambolesco. Darderi è partito forte issandosi sul 2-0, ma il suo avversario ha prontamente ricucito il gap, raggiungendolo sul 2-2. Poco male perché Luciano si è portato nuovamente avanti di un break e ha recuperato dal 15-40 nell'ottavo gioco, rimanendo avanti nel punteggio. Sembrava fatta, invece il decimo game è durato ben 32 punti: al tredicesimo set point l'azzurro l'ha comunque spuntata e ha tirato un sospiro di sollievo. Nessun break invece nella seconda frazione, dove è stato Darderi a correre l'unico rischio ma si è salvato annullando due set point sul 4-5. Giunti al tie-break, il paraguaiano ha prevalso per 13-11, chiudendo con un serve&volley all'ottavo set point. Anti-climatico invece il finale: Luciano ha ottenuto un break in avvio di terzo set e l'ha difeso senza correre alcun rischio. Perdendo appena due 15 in battuta, ha chiuso 6-3 e si è regalato l'accesso in finale.