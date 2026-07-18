Darderi supera Vallejo e approda in finale a Bastad: sfiderà Rublev

Luciano Darderi si è qualificato per la finale dell'ATP 250 di Bastad per il secondo anno consecutivo . Campione nel 2025, andrà a caccia del bis e del sesto titolo ATP in carriera. Per il momento il bilancio delle sue finali, tutte disputate sulla terra battuta, è di 5-1: l'unica sconfitta è arrivata in questa stagione a Buenos Aires contro Francisco Cerundolo , poi riscattata grazie al trionfo di Santiago . In occasione della semifinale del 'Nordea Open', Darderi non ha avuto vita facile contro il paraguaiano Daniel Adolfo Vallejo , numero 71 del mondo, capace di tenerlo in campo per 2 ore e 57 minuti. Luciano si è però imposto per 6-4 6-7 6-3, non lasciandosi scoraggiare dai tre match point sfumati nel tie-break (perso 13-11) e raggiungendo l'atto conclusivo: se la vedrà contro il russo Andrey Rublev , prima forza del seeding.

Il racconto del match

Il primo set è stato particolarmente rocambolesco. Darderi è partito forte issandosi sul 2-0, ma il suo avversario ha prontamente ricucito il gap, raggiungendolo sul 2-2. Poco male perché Luciano si è portato nuovamente avanti di un break e ha recuperato dal 15-40 nell'ottavo gioco, rimanendo avanti nel punteggio. Sembrava fatta, invece il decimo game è durato ben 32 punti: al tredicesimo set point l'azzurro l'ha comunque spuntata e ha tirato un sospiro di sollievo. Nessun break invece nella seconda frazione, dove è stato Darderi a correre l'unico rischio ma si è salvato annullando due set point sul 4-5. Giunti al tie-break, il paraguaiano ha prevalso per 13-11, chiudendo con un serve&volley all'ottavo set point. Anti-climatico invece il finale: Luciano ha ottenuto un break in avvio di terzo set e l'ha difeso senza correre alcun rischio. Perdendo appena due 15 in battuta, ha chiuso 6-3 e si è regalato l'accesso in finale.