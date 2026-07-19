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domenica 19 luglio 2026
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Non iniziato7/19/2026, ore 12:00
Andrey Rublev Ranking: 16
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Luciano Darderi Ranking: 18

Darderi-Rublev diretta Atp Bastad: segui la finale, tennis oggi LIVE

Luciano sfida Andrey sulla terra rossa svedese: vuole confermarsi campione dopo il trionfo del 2025. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale
2 min
TagsAtp 250 BastadDarderiRublev
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BASTAD (SVEZIA) - È il giorno di Luciano Darderi in finale al 'Nordea Open', Atp 250 in scena sulla terra rossa di Bastad, in Svezia, con montepremi totale pari a 612.620 euro. L'italo-argentino, numero 18 del mondo e seconda testa di serie del tabellone, sfida il russo Andrey Rublev (n.16 del ranking e primo favorito del seeding) con un chiaro obiettivo: centrare il back-to-back - un anno fa ebbe la meglio sull'olandese de Jong in tre set - e conquistare il sesto titolo in carriera, il secondo del 2026 dopo il trionfo in Cile. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

13:20

I precedenti tra Darderi e Rublev

Il tennista russo ha vinto l'unico precedente: 6-1, 3-6, 6-3 contro l'italo-argentino classe 2002 nei quarti di finale del torneo di Amburgo nel 2025.

13:10

Darderi-Rublev, finale Atp Bastad: dove vederla in tv e in streaming

L'ultimo atto del torneo svedese è trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming sullw piattaforma NOW e Sky Go.

13:00

Atp Bastad, finale Darderi-Rublev: data e orario

La finalissima di Bastad tra Luciano e Andrey è in programma oggi - domenica 19 luglio - sul Campo Centrale come secondo e ultimo match di giornata - dopo la finale del doppio maschile - e con inizio fissato non prima delle ore 14.

Centre Court, Bastad (Svezia)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

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