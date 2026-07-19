Darderi-Rublev, finale Atp 250 Bastad: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Luciano Darderi ha conquistato l'accesso alla finale dell'Atp 250 di Bastad. Il tennista azzurro, testa di serie numero due del tabellone, si è imposto su Daniel Vallejo per guadagnare la sfida con Andrey Rublev, primo favorito del seeding che ha invece avuto la meglio su Alejandro Tabilo. Per Darderi si tratta della settima finale raggiunta in carriera a livello di circuito maggiore e sulla terra svedese andrà a caccia del suo sesto titolo. L'unica sconfitta nell'ultimo atto di un torneo Atp è infatti arrivata quest'anno a Buenos Aires, dove Luciano si è arreso a Francisco Cerundolo.
Darderi-Rublev, data e orario
La sfida tra Darderi e Rublev, valida per la finale dell'Atp 250 di Bastad, è in programma domenica 19 luglio sul Campo Centrale a partire dalle ore 14:00.
I precedenti tra Darderi e Rublev
Rublev ha vinto l'unico precedente: 6-1 3-6 6-3 nei quarti di finale del torneo di Amburgo nel 2025.
Dove vedere il match in tv
La sfida è trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming sullw piattaforma NOW e Sky Go.
Atp 250 Bastad, il montepremi
PRIMO TURNO – € 6.570 (0 punti)
SECONDO TURNO – € 10.750 (25 punti)
QUARTI DI FINALE – € 18.515 (50 punti)
SEMIFINALE – € 31.955 (100 punti)
FINALE – € 54.360 (150 punti)
VINCITORE – € 93.175 (250 punti)