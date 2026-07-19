Darderi-Rublev, finale Atp 250 Bastad: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Luciano Darderi ha conquistato l'accesso alla finale dell'Atp 250 di Bastad. Il tennista azzurro, testa di serie numero due del tabellone, si è imposto su Daniel Vallejo per guadagnare la sfida con Andrey Rublev, primo favorito del seeding che ha invece avuto la meglio su Alejandro Tabilo. Per Darderi si tratta della settima finale raggiunta in carriera a livello di circuito maggiore e sulla terra svedese andrà a caccia del suo sesto titolo. L'unica sconfitta nell'ultimo atto di un torneo Atp è infatti arrivata quest'anno a Buenos Aires, dove Luciano si è arreso a Francisco Cerundolo.