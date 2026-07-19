Djokovic sulla semifinale di Wimbledon: "Non per togliere meriti a Sinner, però ero stanco"

Il 24 volte campione Slam è tornato sulla partita giocata ai Championships contro il numero uno al mondo, dove si è arreso in tre set

A qualche giorno dalla semifinale persa a Wimbledon contro Jannik Sinner, Novak Djokovic ha rilasciato una lunga intervista a CBS Morinings. Il 24 volte campione Slam è tornato proprio su quella partita, arrivata dopo una battaglia vinta al quinto set contro Felix Auger-Aliassime. "Cerco di concentrarmi solo sul giocare un grande tennis - ha spiegato Djokovic -. Se non penso alla mia età, c'è sempre qualcuno che me la ricorda. E quando non lo fanno gli altri, ci pensa il mio corpo. Provo a sfruttare ogni minima percentuale che mi resta per continuare a competere al massimo livello contro giocatori più giovani. Ma il corpo reagisce in modo diverso. È la biologia. Più di vent'anni trascorsi a competere ai massimi livelli lasciano inevitabilmente il segno".

Djokovic torna sulla sfida con Sinner Sulla sfida persa con Sin​​​​​​​ner ai Championships, Djokovic ha sottolineato: "Dopo la partita contro Auger-Aliassime non sono riuscito a recuperare completamente in vista della semifinale. Non ero fresco come avrei voluto. Questo, però, non toglie nulla ai meriti di Sinner, che ha vinto quella partita e poi anche il torneo".

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