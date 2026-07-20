Treccine al mare e nuovo look: riconoscete il tennista al mare con Bove?

Luglio è il mese dei matrimoni nel mondo del tennis, ma anche delle vacanze. C'è infatti una piccola pausa - ufficiosa, dato che i tornei continuano - tra Wimbledon e i Masters 1000 in Nord America, perciò alcuni giocatori ne approfittano per staccare dal tennis e concedersi una settimana di relax, solitamente al mare. È quello che ha fatto Jannik Sinner, andando in Sardegna, ma anche un altro tennista italiano, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto con il mare sullo sfondo in cui sfoggia un nuovo look. Si tratta di Flavio Cobolli, che si sta godendo un po' di riposo in spiaggia assieme a una serie di amici, tra cui Edoardo Bove. Il centrocampista attualmente in forza al Watford è legato a Flavio da una grande amicizia, nata ai tempi delle giovanili della Roma, e quando può lo accompagna nei tornei in giro per il mondo.