Treccine al mare e nuovo look: riconoscete il tennista al mare con Bove?
Luglio è il mese dei matrimoni nel mondo del tennis, ma anche delle vacanze. C'è infatti una piccola pausa - ufficiosa, dato che i tornei continuano - tra Wimbledon e i Masters 1000 in Nord America, perciò alcuni giocatori ne approfittano per staccare dal tennis e concedersi una settimana di relax, solitamente al mare. È quello che ha fatto Jannik Sinner, andando in Sardegna, ma anche un altro tennista italiano, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto con il mare sullo sfondo in cui sfoggia un nuovo look. Si tratta di Flavio Cobolli, che si sta godendo un po' di riposo in spiaggia assieme a una serie di amici, tra cui Edoardo Bove. Il centrocampista attualmente in forza al Watford è legato a Flavio da una grande amicizia, nata ai tempi delle giovanili della Roma, e quando può lo accompagna nei tornei in giro per il mondo.
Cobolli, nuovo taglio e prossimo torneo
Flavio avrebbe dovuto prendere parte all'ATP 250 di Kitzbuhel questa settimana, tuttavia ha preferito optare per un po' di riposo. Una scelta saggia considerando che dopo i quarti di finale raggiunti a Wimbledon era subito ripartito per Umago, salvo uscire di scena all'esordio. Invece di volare in Austria ha dunque deciso di fermarsi e divertirsi con gli amici (c'è anche il fratello Guglielmo) al mare. Al di là della vacanza, però, si è parlato soprattutto del suo taglio di capelli: Flavio ha infatti sorpreso tutti con delle treccine molto simili a quelle con cui era apparso Arthur Fils in occasione del Masters 1000 di Miami. Non resta da scoprire se si tratterà di un look esclusivamente per la vacanza oppure destinato a durare anche per il Masters 1000 di Montreal, prossimo evento al quale Cobolli prenderà parte (2-13 agosto).