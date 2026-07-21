"Soffrivo di attacchi di panico prima di entrare in campo": la confessione dell'ex numero uno del mondo

A dieci anni dal suo addio al tennis Ana Ivanovic ha deciso di raccontare per la prima volta il dramma che ha segnato gli ultimi anni della sua carriera. L'ex numero uno del mondo, vincitrice del Roland Garros nel 2008 , ha confessato di aver sofferto di gravi attacchi di panico, un problema che ha influito pesantemente sulle sue prestazioni e che, con ogni probabilità, ha avuto un ruolo decisivo nella scelta di ritirarsi dal tennis ad appena 29 anni. Una confessione che arriva a 38 anni e che riporta al centro dell'attenzione il tema della salute mentale nello sport, sempre più affrontato apertamente dagli atleti di alto livello.

La confessione della Ivanovic

Nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente sportiva Neuspjeh Prvaka, la serba ha raccontato il peso di una battaglia interiore che per anni ha tenuto nascosta: “Negli ultimi anni della mia carriera soffrivo di attacchi di panico molto gravi ogni volta che dovevo scendere in campo. Non ne ho mai parlato, ma erano incredibilmente intensi", ha spiegato Ivanovic. Le crisi, ha rivelato, non si verificavano soltanto prima degli incontri, ma talvolta anche durante le partite, rendendo impossibile esprimere il proprio livello di gioco. "La gente si chiedeva cosa fosse successo all'improvviso nel bel mezzo di una partita, perché il mio gioco andasse in pezzi, ma la verità è che mi sentivo sopraffatta dal panico e semplicemente non riuscivo ad andare avanti".

Una sofferenza interiore

L'ex campionessa serba ha spiegato di non aver mai trovato il coraggio di parlare pubblicamente del problema, vivendo ogni torneo con un'angoscia crescente. "Non ho mai osato parlarne. Dopo mi sentivo sopraffatta dalla paura di dover uscire e giocare di nuovo davanti alla gente il giorno seguente”. L’addio al tennis, il matrimonio a Venezia con l’ex Bayern Monaco Bastian Schweinsteiger e poi la famiglia con la nascita di Luka e Stefan. Con il marito si sono lasciati nel 2025. La sua vita da ambasciatrice Unicef va avanti. Il tennis è ormai un lontano ricordo.