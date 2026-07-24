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venerdì 24 luglio 2026
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"Zverev superiore a Sinner e Alcaraz in alcuni momenti", le parole dalla Davis fanno discutere

Il capitano della nazionale tedesca di Coppa Davis Michael Kohlmann ha parlato della recente crescita del numero due del mondo
2 min
Tagsalexander zverevjannik sinner

"Quando raggiungi i tuoi grandi obiettivi, questo può darti una spinta ulteriore. Certo, la pressione potrebbe aumentare, ma ho avuto la sensazione che un peso enorme fosse stato tolto dalle sue spalle. Lo si era già potuto vedere nella finale del Roland Garros, dove ha dovuto superare momenti difficili. Quando finalmente quel fardello è scomparso, mi aspettavo che questo potesse avere un effetto positivo", parola di Michael Kohlmann, l'attuale capitano della Germania in Coppa Davis, che in una recente intervista ha parlato del suo numero uno, Alexander Zverev, il quale è finalmente riuscito a conquistare il suo tanto atteso primo Slam della carriera e ha poi raggiunto anche la finale a Wimbledon cedendo in quattro set a Jannik Sinner

Kohlmann: "Zverev superiore a Sinner e Alcaraz"

Il capitano tedesco di Coppa Davis ha poi aggiunto: "È sempre complicato fare questo tipo di valutazioni. Io non ho mai pensato che fosse molto distante da loro. Penso però che negli ultimi anni Sinner e Alcaraz abbiano avuto un leggero vantaggio, soprattutto perché hanno vinto le partite più importanti e spesso anche gli scontri diretti. La mia impressione è che ora li abbia raggiunti. Anzi, penso che negli ultimi due mesi sia stato persino leggermente superiore in alcuni momenti. Se guardiamo all'intera stagione, Sinner è ancora il numero uno perché ha dominato chiaramente l'annata, fatta eccezione per la prematura eliminazione a Parigi. Da Parigi in poi, però, gli equilibri sono cambiati. Lo stesso Sinner lo ha sottolineato dopo la finale, quando ha detto che la corsa al numero uno si stava facendo più serrata".

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