"Sai come goderti la vita, eh", Alcaraz stuzzica Berrettini. Ma la riposta di Matteo non si fa attendere...

Tra lavoro sul campo e qualche momento di svago, anche Matteo Berrettini sta preparando la stagione sul cemento americano. Il tennista romano, uscito di scena al terzo turno di Wimbledon nella sfida persa contro Grigor Dimitrov al quino set, nell'ultimo post condiviso sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono sia con amici e parenti che sul rettangolo di gioco mentre si allena. Il tutto, accompagnato dalla frase: "Vivere é un po’ come perder tempo".

Berrettini e il commento di Alcaraz

Immagini che hanno attirato anche i commenti da parte dei colleghi di Matteo. Su tutti, spicca quello di Alcaraz che ha risposto così alle immagini pubblicate da Berrettini sui social: "Sai proprio come goderti la vita!". E il commento del romano non si è fatto attendere: "Sto cercando di imparare dal migliore". Un messaggio simile è arrivato anche da parte di Tommy Paul, che ha invece scritto: "Questo tipo sa proprio divertirsi".