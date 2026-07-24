Da Montreal a Cincinnati, il piano di Sinner per l'estate americana. E Alcaraz scalda i motori...
Dopo aver conquistato a Wimbledon il quinto titolo Slam della sua carriera, battendo in finale Alexander Zverev, Jannik Sinner farà il suo ritorno in campo sul cemento americano. Il numero uno al mondo, di rientro dai Championships, si è concesso qualche giorno di vacanza prima di tornare a lavoro per preparare i prossimi appuntamenti. Le riserve sulla sua partecipazione al Masters 1000 di Montreal, torneo in programma dal 2 al 13 agosto, non sono state ancora sciolte, ma dovrebbe essere propio il Canada il palcoscenico del ritorno di Jannik dopo lo Slam londinese.
Sinner, a Cincinnati ritroverà Alcaraz
Dovesse rinunciare alla trasferta canadese, Sinner partecirebbe senza dubbio al Masters 1000 di Cincinnati, al via il 13 agosto. Per il torneo dell'Ohio è fissato anche il rientro di Carlos Alcaraz, fermo ai box dallo scorso aprile per l'infortunio al polso rimediato all'Atp 500 di Barcellona. Lo spagnolo a Cincinnati difende il titolo conquistato lo scorso anno, mentre Sinner fu costretto ad arrendersi in finale per ritiro. Sia il numero uno che il numero tre del mondo punteranno ad arrivare al massimo della condizione all'appuntameno con l'ultimo Slam della stagione, lo US Open, in programma dal 30 agosto al 13 settembre.