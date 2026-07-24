Da Montreal a Cincinnati, il piano di Sinner per l'estate americana. E Alcaraz scalda i motori...

Dopo aver conquistato a Wimbledon il quinto titolo Slam della sua carriera, battendo in finale Alexander Zverev, Jannik Sinner farà il suo ritorno in campo sul cemento americano. Il numero uno al mondo, di rientro dai Championships, si è concesso qualche giorno di vacanza prima di tornare a lavoro per preparare i prossimi appuntamenti. Le riserve sulla sua partecipazione al Masters 1000 di Montreal, torneo in programma dal 2 al 13 agosto, non sono state ancora sciolte, ma dovrebbe essere propio il Canada il palcoscenico del ritorno di Jannik dopo lo Slam londinese.