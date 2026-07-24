La rivelazione di Sinner: "Ecco per cosa vorrei essere ricordato"

Dopo il successo conquistato a Wimbledon , Jannik Sinner si è concesso qualche giorno di relax prima di tornare ad allenarsi. Il numero uno al mondo, che battendo in finale Alexander Zverev ha messo le mani sul quinto titolo Slam della sua carriera, ha trascorso prima qualche giorno in Sardegna ed è stato poi immortalato a bordo della nave da crociera Explora III. Proprio in questa occasione l'azzurro, che dovrebbe fare il suo ritorno in campo al Masters 1000 di Montreal , ha parlato a "Il Secolo XIX".

Sinner: "Ecco per cosa vorrei essere ricordato"

"Siamo ovviamente molto felici di aver difeso il titolo a Wimbledon - le parole di Sinner -. Assieme al mio team stiamo già preparando questa seconda parte della stagione e il ritorno sul duro. Oltre che per i risultati mi piacerebbe che la gente si ricordasse di me per il tipo di persona che sono e per i valori che mi hanno trasmesso i miei genitori. Magari qualcuno si ricorderà di me anche perché si è divertito guardando le mie partite. Quando gioco in Italia il pubblico mi dà sempre un grande supporto. Spero di riuscire a trasmettere a chi mi guarda gioia ed energia positiva".