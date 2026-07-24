Sinner e Djokovic saltano il Masters 1000 di Toronto: l'annuncio ufficiale

La notizia era già nell'aria dopo le fatiche di Wimbledon, ma solo ora è ufficiale: Jannik Sinner salterà il Masters 1000 di Toronto. Il numero uno del mondo ha cancellato il suo nome dall'entry list del torneo canadese, così come fatto anche da Novak Djokovic. Entrambi hanno preso questa decisione per "recuperare dopo Wimbledon", come scritto dagli organizzatori del Masters 1000 sui social.