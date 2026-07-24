Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 24 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner e Djokovic saltano il Masters 1000 di Toronto: l'annuncio ufficiale

Il numero uno si è cancellato dal torneo canadese dopo il trionfo a Wimbledon, così come fatto dal campione serbo: tutti i dettagli
2 min
TagssinnerTorontodjokovic

La notizia era già nell'aria dopo le fatiche di Wimbledon, ma solo ora è ufficiale: Jannik Sinner salterà il Masters 1000 di Toronto. Il numero uno del mondo ha cancellato il suo nome dall'entry list del torneo canadese, così come fatto anche da Novak Djokovic. Entrambi hanno preso questa decisione per "recuperare dopo Wimbledon", come scritto dagli organizzatori del Masters 1000 sui social.

Sinner si ritira da Toronto: come cambia la classifica e quando tornerà in campo

Sul cemento canadese Sinner trionfò nel 2023, mentre lo scorso anno si spinse solo fino ai quarti di finale, quindi perderà solo 200 punti nel ranking Atp. Non cambierà nulla, dunque, nella classifica mondiale che lo vede sempre saldo al primo posto con netto distacco su Zverev. Per rivedere il numero uno del mondo in campo bisognerà aspettare il 7 agosto, ovvero il Masters 1000 di Cincinnati. Cambia poco per Sinner, che giocherà comunque almeno un torneo prima degli US Open, ma con questo ritiro sfuma il sogno di vincere tutti i Masters 1000 in una stagione, dopo aver trionfato a Indian Wells, Miami, MonteCarlo, Madrid e Roma. Per la prima volta quest'anno, dunque, ci sarà un nuovo campione Masters 1000.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Laila si dà al tennis come il suo SinnerLa rivelazione di Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS