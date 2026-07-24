Sinner e Djokovic saltano il Masters 1000 di Toronto: l'annuncio ufficiale
La notizia era già nell'aria dopo le fatiche di Wimbledon, ma solo ora è ufficiale: Jannik Sinner salterà il Masters 1000 di Toronto. Il numero uno del mondo ha cancellato il suo nome dall'entry list del torneo canadese, così come fatto anche da Novak Djokovic. Entrambi hanno preso questa decisione per "recuperare dopo Wimbledon", come scritto dagli organizzatori del Masters 1000 sui social.
Sinner si ritira da Toronto: come cambia la classifica e quando tornerà in campo
Sul cemento canadese Sinner trionfò nel 2023, mentre lo scorso anno si spinse solo fino ai quarti di finale, quindi perderà solo 200 punti nel ranking Atp. Non cambierà nulla, dunque, nella classifica mondiale che lo vede sempre saldo al primo posto con netto distacco su Zverev. Per rivedere il numero uno del mondo in campo bisognerà aspettare il 7 agosto, ovvero il Masters 1000 di Cincinnati. Cambia poco per Sinner, che giocherà comunque almeno un torneo prima degli US Open, ma con questo ritiro sfuma il sogno di vincere tutti i Masters 1000 in una stagione, dopo aver trionfato a Indian Wells, Miami, MonteCarlo, Madrid e Roma. Per la prima volta quest'anno, dunque, ci sarà un nuovo campione Masters 1000.