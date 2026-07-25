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sabato 25 luglio 2026
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Non iniziato7/25/2026, ore 6:50:
Alexander Blockx Ranking: 38
0
0
Luciano Darderi Ranking: 21

Darderi-Blockx diretta semifinale Atp di Estoril: segui il match che vale la finale. Tennis oggi LIVE

Dopo la sconfitta a Bastad contro Rublev, l'italo-argentino cerca una nuova opportunità per rientrare nella Top 20 Atp
3 min
TagsAtp EstorilDarderiblockx
Aggiorna

Prosegue inarrestabile il processo di crescita di Luciano Darderi, che reagisce prontamente alla delusione di Bastad per tornare subito protagonista dell'Atp 250 di Estoril, dove si gioca un'altra semifinale, continuando a puntare alla Top 20 del Ranking. Dopo aver rischiato grosso ai quarti con Faria, sconfitto in rimonta, l'italo-argentino affronterà per la prima volta in carriera il belga Alexander Blockx. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

 

 

20:45

Manca poco alla seconda semifinale

Dopo il successo di Van Assche su Gaston è tutto pronto per la seconda semifinale, che vedrà Darderi scendere in campo contro Blockx.

20:35

Van Assche primo finalista

Si è chiusa la prima semifinale dell'Atp 250 di Estoril, con Van Assche che ha fatto suo il derby transalpino con Gaston, piegato per 6-4, 7-5, volando in finale e aspettando il vincitore della sfida tra Darderi e Blockx.

20:15

Darderi si gioca la Top 20

La sconfitta nella finale con Rublev è costata cara a Darderi, che in caso di successo sarebbe tornato nella Top 20 del Ranking Atp. Oggi contro il giovane Blockx, ci riprova Luciano, che meriterebbe per continuità la 'promozione' in classifica.

20:05

Combattuta l'altra semifinale

Darderi e Blockx scenderanno in campo solamente dopo la conclusione dell'altra semifinale, il derby francese tra Van Assche, che ha vinto il primo set, e Gaston, che non molla.

19:55

Darderi reduce dalla rimonta con Faria

Darderi arriva alla semifinale con Blockx dopo un'autentica battaglia con l'idolo di casa Faria: un parziale di 11 game a 2 per l'italiano ha però rimesso il quarto di finale nel giusto verso.

19:45

Darderi-Blockx: è una prima volta

Darderi e Blockx scenderanno in campo dopo il derby francese tra Van Assche e Gaston per conquistare un posto nella finale dell'Atp 250 di Estoril. Tra i due non ci sono precedenti, sarà una prima volta da ricordare.

Estadio Millennium - Estoril

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