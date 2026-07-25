Darderi-Blockx diretta semifinale Atp di Estoril: segui il match che vale la finale. Tennis oggi LIVE

20:45

Manca poco alla seconda semifinale

Dopo il successo di Van Assche su Gaston è tutto pronto per la seconda semifinale, che vedrà Darderi scendere in campo contro Blockx.

20:35

Van Assche primo finalista

Si è chiusa la prima semifinale dell'Atp 250 di Estoril, con Van Assche che ha fatto suo il derby transalpino con Gaston, piegato per 6-4, 7-5, volando in finale e aspettando il vincitore della sfida tra Darderi e Blockx.

20:15

Darderi si gioca la Top 20

La sconfitta nella finale con Rublev è costata cara a Darderi, che in caso di successo sarebbe tornato nella Top 20 del Ranking Atp. Oggi contro il giovane Blockx, ci riprova Luciano, che meriterebbe per continuità la 'promozione' in classifica.

20:05

Combattuta l'altra semifinale

Darderi e Blockx scenderanno in campo solamente dopo la conclusione dell'altra semifinale, il derby francese tra Van Assche, che ha vinto il primo set, e Gaston, che non molla.

19:55

Darderi reduce dalla rimonta con Faria

Darderi arriva alla semifinale con Blockx dopo un'autentica battaglia con l'idolo di casa Faria: un parziale di 11 game a 2 per l'italiano ha però rimesso il quarto di finale nel giusto verso.

19:45

Darderi-Blockx: è una prima volta

Darderi e Blockx scenderanno in campo dopo il derby francese tra Van Assche e Gaston per conquistare un posto nella finale dell'Atp 250 di Estoril. Tra i due non ci sono precedenti, sarà una prima volta da ricordare.

Estadio Millennium - Estoril