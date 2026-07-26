Blockx sbeffeggia Darderi dopo averlo battuto: ecco cosa ha scritto sulla telecamera

Dopo quasi tre ore di battaglia, al termine di una partita ricca di colpi di scena, si è fermata in semifinale la corsa di Luciano Darderi all' Atp 250 di Estoril . Il tennista azzurro, testa di serie numero due del tabellone, si è arreso ad un passo dall’ottava finale in carriera contro Alexander Blockx con il punteggio di 5-7 7-6(1) 7-6(5) . A contendersi il titolo con Luca Van Assche , vittorioso 6-4 7-5 su Hugo Gaston , sarà dunque il belga, capace di centrare la prima finale della sua carriera a livello di circuito maggiore.

Blockx, cosa ha scritto sulla telecamera

Il match ha vissuto fin dalle prime battute sul filo dell'equilibrio e del nervosismo, complice anche un vento sempre più fastidioso con il passare dei minuti. Darderi sembrava ormai avere la partita in mano sia nel secondo che nel terzo set, quando si era trovato in vantaggio di un break prima di dover cedere in entrambe le occasioni al tie-break. Per questo, al termine della sfida, non si è fatta attendere la reazione di Blockx che ha firmato la telecamera scrivendo: "Il match più pazzo della mia vita".