Cobolli spericolato in vacanza: il tuffo dalla scogliera è da brividi

Continuano le vacanze per Flavio Cobolli , protagonista in questi giorni di un meritato stop al mare con amici e parenti. A far da spalla al tennista romano c’è anche Edoardo Bove , oggi centrocampista del Watford . Un'amicizia coltivata negli anni, la loro, nata nel vivaio della Roma, tanto che il calciatore è spesso presente nei box dei tornei per sostenere Flavio tra un impegno di campionato e l’altro. Il finalista del Roland Garros ha pubblicato sui social qualche video delle sue vacanze, tra cui, oltre al nuovo look, spunta anche il tuffo da una scogliera che testimonia un coraggio invidiabile.

Cobolli, le treccine sono già sparite

Dopo la bella cavalcata fino ai quarti di finale a Wimbledon e la successiva, immediata eliminazione al primo turno di Umago, Cobolli ha scelto la via della prudenza: rinuncia all'ATP 250 di Kitzbuhel e spazio al recupero fisico e mentale. Oltre al riposo, però, a fare notizia era stato un incredibile cambio di look. Su Instagram, Flavio aveva sorpreso i fan mettendo in mostra un'inedita acconciatura con le treccine. Dall'ultimo video pubblicato sui social, lo stile è però tornato quello di sempre e non dovrebbero esserci ulteriori sorprese in occasione del ritorno in campo al Masters 1000 del Canada.