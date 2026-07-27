Musetti-Arnaldi, primo turno Atp 500 Washington: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Con il derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi si alza il siparo sul Mubadala Citi DC Open , il torneo Atp 500 che va in scena sui campi in cemento dell'William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park di Washington . Il tennista carrarino è pronto al rientro in campo dopo la lesione al retto femorale della coscia sinistra rimediata nell’incontro perso con Casper Ruud agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia , a causa della quale ha dovuto rinunciare sia al Roland Garros che a Wimbledon . Arnaldi è invece reduce dai quarti di finale raggiunti sulla terra rossa di Umago , dove si è arreso in tre set a Damir Dzumhur .

Musetti-Arnaldi, quando si gioca il match

Il match tra Musetti e Arnaldi, valido per il primo turno dell'Atp 500 di Washington, è in programma lunedì 27 luglio sul John Harris Stadium come secondo match dalle 17:00 al termine di Tabilo-Griekspoor.

I precedenti tra Musetti e Arnaldi

Musetti è avanti 3-0 nel conto dei confronti diretti con Arnaldi e si è imposto anche nell'ultimo incrocio, andato in scena al primo turno degli US Open dello scorso anno.

Musetti-Arnaldi, dove vederla in tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Washington, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 19.260 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.115 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 67.655(100 punti)

SEMIFINALE – $ 132.425 (200 punti)

FINALISTA – $ 248.480 (330 punti)

VINCITORE –$ 461.835 (500 punti)