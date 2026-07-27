Musetti-Arnaldi, primo turno Atp 500 Washington: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Con il derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi si alza il siparo sul Mubadala Citi DC Open, il torneo Atp 500 che va in scena sui campi in cemento dell'William H.G. FitzGerald Tennis Center di Rock Creek Park di Washington. Il tennista carrarino è pronto al rientro in campo dopo la lesione al retto femorale della coscia sinistra rimediata nell’incontro perso con Casper Ruud agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, a causa della quale ha dovuto rinunciare sia al Roland Garros che a Wimbledon. Arnaldi è invece reduce dai quarti di finale raggiunti sulla terra rossa di Umago, dove si è arreso in tre set a Damir Dzumhur.
Musetti-Arnaldi, quando si gioca il match
Il match tra Musetti e Arnaldi, valido per il primo turno dell'Atp 500 di Washington, è in programma lunedì 27 luglio sul John Harris Stadium come secondo match dalle 17:00 al termine di Tabilo-Griekspoor.
I precedenti tra Musetti e Arnaldi
Musetti è avanti 3-0 nel conto dei confronti diretti con Arnaldi e si è imposto anche nell'ultimo incrocio, andato in scena al primo turno degli US Open dello scorso anno.
Musetti-Arnaldi, dove vederla in tv
Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Atp Washington, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 19.260 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.115 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 67.655(100 punti)
SEMIFINALE – $ 132.425 (200 punti)
FINALISTA – $ 248.480 (330 punti)
VINCITORE –$ 461.835 (500 punti)