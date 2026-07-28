Fognini e il ritiro di Sinner a Montreal: “Ha senso. Oggi chiunque può vincere un Masters 1000”
Per il secondo anno di fila, Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 del Canada. Reduce dal quinto titolo Slam della sua carriera conquistato a Wimbledon, il numero uno al mondo ha deciso di rinunciare all'appuntamento di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto. Il ritorno in campo è fissato per Cincinnati, dove sarà chiamato a difendere la finale raggiunta lo scorso anno. Poi, la stagione sul cemento americano entrerà nel vivo per l'azzurro, che avrà l'obiettivo di ritrovare il successo allo US Open, ultimo Slam dell'anno.
Fognini sul forfait di Sinner a Montreal
Della decisione di Sinner di non partecipare al torneo di Montreal, ha parlato anche Fabio Fognini. Queste le dichiarazioni rilasciate dal ligure a Sky Sport: "Non mi sorprende il ritiro di Sinner da Montreal, ha senso in vista degli US Open. E questa potrebbe essere una buona opportunità per i nostri Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Al giorno d'oggi chiunque può vincere un Masters 1000, ai miei tempi con Nole, Roger e Rafa era impossibile, anche perchè non ne mancavano mai uno".