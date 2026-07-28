Fognini e il ritiro di Sinner a Montreal: “Ha senso. Oggi chiunque può vincere un Masters 1000”

Per il secondo anno di fila, Jannik Sinner non parteciperà al Masters 1000 del Canada . Reduce dal quinto titolo Slam della sua carriera conquistato a Wimbledon , il numero uno al mondo ha deciso di rinunciare all'appuntamento di Montreal , in programma dal 2 al 13 agosto. Il ritorno in campo è fissato per Cincinnati , dove sarà chiamato a difendere la finale raggiunta lo scorso anno. Poi, la stagione sul cemento americano entrerà nel vivo per l'azzurro, che avrà l'obiettivo di ritrovare il successo allo US Open , ultimo Slam dell'anno.

Fognini sul forfait di Sinner a Montreal

Della decisione di Sinner di non partecipare al torneo di Montreal, ha parlato anche Fabio Fognini. Queste le dichiarazioni rilasciate dal ligure a Sky Sport: "Non mi sorprende il ritiro di Sinner da Montreal, ha senso in vista degli US Open. E questa potrebbe essere una buona opportunità per i nostri Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Al giorno d'oggi chiunque può vincere un Masters 1000, ai miei tempi con Nole, Roger e Rafa era impossibile, anche perchè non ne mancavano mai uno".