Ex tennista avvisa Alcaraz: “Stia attento, dopo certi infortuni serve ritrovare la fiducia”
È sempre più vicino il ritorno in campo di Carlos Alcaraz, costretto a rinunciare anche al Roland Garros e a Wimbledon per l'infortunio al polso destro rimediato all'Atp 500 di Barcellona. Il campione spagnolo, sceso alla terza posizione della classifica mondiale, è iscritto al Masters 1000 di Cincinnati con l'obiettivo di ritrovare buone sensazioni in vista dell'appuntamento con lo US Open, ultimo Slam della stagione dove dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno.
Edmund sul rientro di Alcaraz
Sull'infortunio del sette volte campione Slam si è espresso anche Kyle Edmund, ex numero 14 del mondo, che si è detto molto preoccupato per le condizioni dello spagnolo: "L’infortunio di Alcaraz non mi sembra di poco conto: è stato costretto a rinunciare a diversi tornei e, soprattutto, ha saltato gli Slam. Quando un tennista decide di non giocare un torneo dello Slam significa che la situazione è seria, perché parliamo di giocatori che hanno come obiettivo principale vincere. In generale adoro Alcaraz e mi piacerebbe rivederlo in campo, ma deve stare attento. Gli infortuni al polso sono complicati e, prima di tornare, bisogna essere sicuri di essere guariti completamente, oltre, ovviamente, a ritrovare la fiducia".