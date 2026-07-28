Ex tennista avvisa Alcaraz: “Stia attento, dopo certi infortuni serve ritrovare la fiducia”

Edmund sul rientro di Alcaraz

Sull'infortunio del sette volte campione Slam si è espresso anche Kyle Edmund, ex numero 14 del mondo, che si è detto molto preoccupato per le condizioni dello spagnolo: "L’infortunio di Alcaraz non mi sembra di poco conto: è stato costretto a rinunciare a diversi tornei e, soprattutto, ha saltato gli Slam. Quando un tennista decide di non giocare un torneo dello Slam significa che la situazione è seria, perché parliamo di giocatori che hanno come obiettivo principale vincere. In generale adoro Alcaraz e mi piacerebbe rivederlo in campo, ma deve stare attento. Gli infortuni al polso sono complicati e, prima di tornare, bisogna essere sicuri di essere guariti completamente, oltre, ovviamente, a ritrovare la fiducia".