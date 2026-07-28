De Minaur spiega il clamoroso sfogo: “Certe cose le pensano tutti…”

A quasi un mese dalla dolorosa sconfitta rimediata agli ottavi di finale di Wimbledon contro Flavio Cobolli , Alex de Minaur è pronto a tornare in campo all' Atp 500 di Washington , dove affronterà al primo turno Stefanos Tsitsipas all'esordio. Quell'eliminazione ai Championships aveva lasciato qualche strascico nella testa dell'australiano, che nella conferenza stampa post partita si era sfogato così: "Sono a pezzi. Questa è la realtà. Investo tantissime ore nel mio lavoro, innumerevoli anni, per poi trovarmi a vivere sempre momenti come questi. Non essere all'altezza è davvero straziante. È molto difficile".

De Minuar torno sullo sfogo di Wimbledon

Alla vigilia dell'esordio a Washington, dove difende il titolo conquistato lo scorso anno, De Minaur è tornato sulle sue dichiarazioni: "Negli ultimi anni mi sono aperto e dico quello che penso. Credo che questi siano pensieri che attraversano la mente di tutti, di ogni atleta. Ci sono momenti belli e momenti difficili. Più di ogni altra cosa, ho fatto molte di queste interviste quando ero ancora emotivamente coinvolto, con le sensazioni ancora molto vive. A volte si finisce per infilarsi in un circolo vizioso, perché si comincia a credere a tante cose. Ma se guardo la realtà, oggi mi trovo al punto più alto della mia carriera. Mi sono appena sposato, la vita va bene e siamo nella splendida Washington, quindi non posso certo lamentarmi".