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martedì 28 luglio 2026
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Sinner al Six Kings Slam: tutti i partecipanti, quando e dove vederlo in tv

Il numero uno al mondo, vincitore delle edizioni del 2024 e del 2025, sarà ancora tra i protagonisti del ricchissimo torneo di esibizione
2 min
Tagsjannik sinnersix kings slam

Anche per il 2026 è stato confermato l'appuntamento con il Six Kings Slam, il ricchissimo torneo di esibizione in programma 21, 22 e 24 ottobre a Riyadh, in Arabia Saudita. A guidare un tabellone stellare sarà Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2025, quando trionfò per la seconda volta di fila in finale contro Carlos Alcaraz. Oltre all'azzurro e allo spagnolo, scenderanno in campo campioni del calibro di Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz e la grande novità di quest'anno: l'australiano Alex de Minaur.

Dove seguire il torneo

Per il secondo anno consecutivo, Netflix si prepara a trasmettere in diretta l'evento. "Sono contento di tornare a Riyadh al Six Kings Slam per difendere nuovamente il mio titolo. È un grande evento con un’atmosfera incredibile, non vedo l’ora di scendere in campo a ottobre", le parole di Sinner. Queste invece le dichiarazioni di Alcaraz afferma: "Sono entusiasta di ritornare a Riyadh per un altro Six Kings Slam. L’atmosfera è sempre incredibile ed è un privilegio prendere parte a un evento così unico, insieme ad alcuni dei giocatori migliori del mondo", mentre Djokovic ha sottolineato: "Riyadh mi ha sempre riservato un'accoglienza straordinaria ed è fantastico tornare ancora una volta. Il Six Kings Slam è diventato un appuntamento speciale nel calendario tennistico e non vedo l'ora di scendere in campo davanti ai tifosi questo ottobre".

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