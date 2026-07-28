Sinner al Six Kings Slam: tutti i partecipanti, quando e dove vederlo in tv

Anche per il 2026 è stato confermato l'appuntamento con il Six Kings Slam , il ricchissimo torneo di esibizione in programma 21, 22 e 24 ottobre a Riyadh, in Arabia Saudita. A guidare un tabellone stellare sarà Jannik Sinner , chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2025, quando trionfò per la seconda volta di fila in finale contro Carlos Alcaraz . Oltre all'azzurro e allo spagnolo, scenderanno in campo campioni del calibro di Novak Djokovic , Alexander Zverev , Taylor Fritz e la grande novità di quest'anno: l'australiano Alex de Minaur .

Dove seguire il torneo

Per il secondo anno consecutivo, Netflix si prepara a trasmettere in diretta l'evento. "Sono contento di tornare a Riyadh al Six Kings Slam per difendere nuovamente il mio titolo. È un grande evento con un’atmosfera incredibile, non vedo l’ora di scendere in campo a ottobre", le parole di Sinner. Queste invece le dichiarazioni di Alcaraz afferma: "Sono entusiasta di ritornare a Riyadh per un altro Six Kings Slam. L’atmosfera è sempre incredibile ed è un privilegio prendere parte a un evento così unico, insieme ad alcuni dei giocatori migliori del mondo", mentre Djokovic ha sottolineato: "Riyadh mi ha sempre riservato un'accoglienza straordinaria ed è fantastico tornare ancora una volta. Il Six Kings Slam è diventato un appuntamento speciale nel calendario tennistico e non vedo l'ora di scendere in campo davanti ai tifosi questo ottobre".