Musetti-Vukic, secondo turno Atp 500 Washington: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti ha bagnato con un successo il suo ritorno in campo a due mesi e mezzo dall'infortunio rimediato agli Internazionali d'Italia. Il tennista carrarino, testa di serie numero 4 del tabellone, ha superato Matteo Arnaldi al primo turno dell'Atp 500 di Washington. Ancora molto sfortunato, il san​​​​​​​remese è stato costretto al ritiro nel corso del secondo set in svantaggio 6-0 3-1. Prossimo avversario di Musetti sarà il qualificato australiano Aleksandar Vukic, reduce da otto vittorie consecutive e dal titolo conquistato al Challenger di Granby.​​