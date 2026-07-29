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mercoledì 29 luglio 2026
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Musetti-Vukic, secondo turno Atp 500 Washington: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il tennista carrarino ha avuto la meglio all'esordio nel derby con Matteo Arnaldi, costretto al ritiro nel corso del secondo set sul risultato di 6-0 3-1
2 min
TagsLorenzo MusettiAtp Washington

Lorenzo Musetti ha bagnato con un successo il suo ritorno in campo a due mesi e mezzo dall'infortunio rimediato agli Internazionali d'Italia. Il tennista carrarino, testa di serie numero 4 del tabellone, ha superato Matteo Arnaldi al primo turno dell'Atp 500 di Washington. Ancora molto sfortunato, il san​​​​​​​remese è stato costretto al ritiro nel corso del secondo set in svantaggio 6-0 3-1. Prossimo avversario di Musetti sarà il qualificato australiano Aleksandar Vukic, reduce da otto vittorie consecutive e dal titolo conquistato al Challenger di Granby.​​

Musetti-Vukic, quando si gioca il match

Il match tra Musetti e Vukic, valido per il secondo turno dell'Atp 500 di Washington, è in programma mercoledì 29 luglio come secondo match sul John Harris Stadium non prima delle ore 19:00.

I precedenti tra Musetti e Vukic

Un solo precedente tra i due giocatori, quello vinto da Musetti al secondo turno dell'Atp 250 di Pune nel 2022.

Musetti-Vukic, dove vederla in tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Atp Washington, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 19.260 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.115 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 67.655(100 punti)

SEMIFINALE – $ 132.425 (200 punti)

FINALISTA – $ 248.480 (330 punti)

VINCITORE –$ 461.835 (500 punti)

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