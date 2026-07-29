WASHINGTON (STATI UNITI) - Lorenzo Musetti sta tornando. A due mesi e mezzo dall'infortunio rimediato agli Internazionali d'Italia , il tennista carrarino, testa di serie numero 4 del tabellone, dopo aver superato Matteo Arnaldi (costretto al ritiro per un problemi fisici) al primo turno dell' Atp 500 di Washington , si è sbarazzato in tre set anche del talentuoso australiano Aleksandar Vukic , reduce da otto vittorie di fila e dal titolo conquistato al Challenger di Granby .​​ Rivivi la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

Non ha problemi fisici Musetti, che però è uscito dal match: Vukic si aggiudica il primo game del terzo e decisivo set.

Si è decisamente 'riconnesso' Musetti, che strappa a zero jl servizio a Vukic e dà un grande segnale nel terzo e decisivo set!

Bene Musetti, che non dà segni di cedimento e che domina il turno di servizio, portandosi sul 4-2 ai danni di Vukic nel terzo e decisivo set!

Vukic non ha intenzione di alzare bandiera bianca, firma il break alla terza occasione utile e accorcia sul 3-5 contro Musetti.

Di forza, Musetti si prende un set che ha rischiato di rimettere in gioco dopo averlo condotto con grande maturità: ai vantaggi il carrarino firma l 6-3 su Vukic e si prende il primo parziale!

Gioco a zero per un galvanizzato Vukic, che vince il terzo game consecutivo e ribalta le sorti del secondo set, portandosi sul 5-4 e chiamando Musetti a reagire per salvare il secondo set.

19:39

Vukic accorcia, ma Musetti serve per il primo set

Altro turno di battuta praticamente impeccabile (primo doppio fallo, con palle nuove) per Vukic, che resta nella scia di Musetti. Lorenzo però sevirà per il primo set.

19:35

A zero anche Musetti: 5-2

Primo turno di battuta a zero per Musetti, che annichilisce le speranze di contro-break di Vucic, portandosi sul 5-2 e chiamando l'australiano a servire per allungare il set.

19:33

Vukic ancora a zero per il 2-4

Attenzione perché Vukic ha preso un bell'andare sul servizio a favore: secondo game consecutivo a zero e 2-4, con Musetti ancora avanti di un break.

19:30

Musetti respinge l'assalto di Vukic: 4-1

Vukic ci prova subito conquistando il primo quindici del game, ma Musetti reagisce e non concede chance di break al rivale, portandosi sul 4-1 nel primo set.

19:26

Gioco a zero per Vukic

Entra finalmente in partita Vukic. L'australiano tiene a zero il turno di servizio e rompe il ghiaccio, portandosi sull'1-3, ad un break da Musetti.

19:23

Musetti vola sul 3-0 contro Vukic

Conferma il break Lorenzo Musetti, che tiene ancora una volta il servizio a trenta e allunga decisamente su Vukic in questo primo set, portandosi sul 3-0.

19:18

Break di Musetti: 2-0!

Ottimo avvio di Musetti, molto aggressivo sul servizio di Vukic: buona la secona, palla break, e carrarino che servirà per allungare subito nel primo set!

19:12

Musetti tiene il servizio: 1-0

Buon impatto di Musetti, che tiene il servizio a trenta, ma senza mai patire Vukic: 1-0 e bene così.

19:09

+++ Via al match: sarà Musetti a servire per primo +++

Si inizia sul campo Harris tra Musetti e Vukic, serve per primo il carrarino!

19:05

Giocatori in campo, a breve il via a Musetti-Vukic

In leggero ritardo rispetto al programma, scendono in campo Musetti e Vukic, accolti calorosamente dal pubblico di Washington: sorteggio, breve riscaldamento e il via al match.

18:55

Musetti a Washington ma non solo: c'è anche la Cocciaretto

Lorenzo non è l’unico tennista azzurro protagonista oggi in campo a Washington. Dopo il match del toscano, sul cemento del 'John Harris Stadium', toccherà infatti a Elisabetta Cocciaretto che affronterà Emma Navarro al secondo turno del singolare femminile.

18:50

Musetti non sa scegliere tra Alcaraz e Sinner?: "Il tennis più bello è di Carlos, ma Jannik è impressionante..."

L'analisi di Lorenzo sui due dominatori del circuito: APPROFONDISCI

18:45

Musetti-Vukic in campo alle 19

Sul cemento del 'John Harris Stadium' la russa Samsonova ha regolato in due set la cinese Wang: inizierà quindi poco dopo le 19 italiane la sfida tra Lorenzo e Aleksandar.

18:40

Lorenzo Musetti si separa da coach Jose Perlas: l'annuncio sui social

Un mese fa il tennista carrarino comunicava un'importante novità nel suo team: via l'allenatore spagnolo dopo sei mesi, resta invece Simone Tartarini. LEGGI TUTTO

18:35

Atp Washington, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 19.260 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 36.115 (50 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 67.655 (100 punti)

SEMIFINALE – $ 132.425 (200 punti)

FINALISTA – $ 248.480 (330 punti)

VINCITORE – $ 461.835 (500 punti)

18:30

Musetti, il possibile avversario ai quarti di finale a Washington

In caso di successo contro Vukic, Lorenzo staccherebbe il pass per i quarti di finale dell'Open statunitense dove affronterebbe il vincente della sfida tra lo spagnolo Rafael Jodar e il veterano giapponese Kei Nishikori.

18:20

Musetti-Vukic, i precedenti

Un solo precedente tra i due giocatori, quello vinto da Lorenzo al secondo turno dell'Atp 250 di Pune nel 2022, in tre set, con il punteggio di 7-6 (3), 3-6, 6-3.

18:10

Musetti-Vukic, dove vedere la partita in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

18:00

Atp Washington, Musetti-Vukic: data e orario

La sfida tra Lorenzo e Aleksandar, valida per il secondo turno (ottavi di finale) dell'Open statunitense, è in programma oggi - mercoledì 29 luglio - come secondo match di giornata (dopo la sfida del singolare femminile tra la sfida tra la cinese Wang e la russa Samsonova) e non prima delle ore 19 sul cemento del 'John Harris Stadium'.

John Harris Grandstand, Washington (Stati Uniti)