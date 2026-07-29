Musetti supera Vukic e vola ai quarti di finale a Washington!
WASHINGTON (STATI UNITI) - Lorenzo Musetti sta tornando. A due mesi e mezzo dall'infortunio rimediato agli Internazionali d'Italia, il tennista carrarino, testa di serie numero 4 del tabellone, dopo aver superato Matteo Arnaldi (costretto al ritiro per un problemi fisici) al primo turno dell'Atp 500 di Washington, si è sbarazzato in tre set anche del talentuoso australiano Aleksandar Vukic, reduce da otto vittorie di fila e dal titolo conquistato al Challenger di Granby. Rivivi la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
21:25
+++ Musetti si impone su Vukic in tre set e vola ai quarti di Washington! +++
Vince Musetti, che poteva anche chiuderla in due set contro Vukic, ma che invece si impone al terzo per 6-3, 5-7, 6-3!
21:21
Contro-break per Vukic: 3-5
Vukic non ha intenzione di alzare bandiera bianca, firma il break alla terza occasione utile e accorcia sul 3-5 contro Musetti.
21:15
Break di Musetti, che vola sul 5-2!
Alla terza palla-break consecutiva, la chiude finalmente Musetti, che non lascia scampo all'orgogloso Vukic e che al cambio campo servirà per il match!
21:09
Musetti si porta sul 4-2
Bene Musetti, che non dà segni di cedimento e che domina il turno di servizio, portandosi sul 4-2 ai danni di Vukic nel terzo e decisivo set!
21:05
Resta concentrato Vukic: 2-3
Non si scoraggia Vukic, che mantiene la concentrazione e porta a casa un turno di servizio importante, accorciando sul 2-3 nei confronti di Musetti.
21:02
Musetti conferma il break: 3-1!
Bravo Musetti, che vince un game importante a trenta e con un punto decisivo da far spellare le mani: 3-1 nel terzo set su Vukic.
20:56
Break di Musetti: 2-1!
Si è decisamente 'riconnesso' Musetti, che strappa a zero jl servizio a Vukic e dà un grande segnale nel terzo e decisivo set!
20:54
Segnali confortanti da Musetti: 1-1
Rientra in sé Musetti, che ferma l'emorragia di game persi e torna dominante sul servizio, lasciando un solo quindici a Vukic.
20:51
Vukic continua a dominare: 1-0
Non ha problemi fisici Musetti, che però è uscito dal match: Vukic si aggiudica il primo game del terzo e decisivo set.
20:47
+++ Vukic rimette in piedi il match con Musetti: 7-5! +++
Incredibile black-out di Musetti, che dopo aver dominato si arrende alla caparbietà di Vukic, che si impone 7-5 nel secondo set!
20:42
Musetti spreca una palla-break: Vukic torna avanti
Ennesima occasione sprecata nel secondo set da Musetti, che fallisce una palla-break pesantissima e sul 6-5 ci va Vukic.
20:37
Musetti non rischia: 5-5
Nessuna ripercussione dopo le occasioni gettate al vento: Musetti fa il suo e raggiunge Vukic sul 5-5.
20:31
Vukic passa in testa: 5-4
Gioco a zero per un galvanizzato Vukic, che vince il terzo game consecutivo e ribalta le sorti del secondo set, portandosi sul 5-4 e chiamando Musetti a reagire per salvare il secondo set.
20:29
Contro-break di Vukic: 4-4!
Si riapre il secondo set: Musetti domina, ma poi sul 40-15 perde il filo e dal possibile 5-3 si passa al 4-4 nel secondo set!
20:24
Vukic di volontà: 3-4
Si aggrappa a un vitale settimo game Vukic, che annulla altre due palle- break a Musetti e resta in scia, portandosi sul 3-4 nel secondo set.
20:16
Musetti tira dritto: 4-2
Non lascia spiragli a Vukic un Musetti praticamente perfetto: game a zero e break di vantaggio mantenuto per il 4-2!
20:12
Vukic non molla: 2-3
Resta aggrappato al match l'australiano, che però fatica ancora per tenere il servizio e restare nella scia di Musetti: 2-3.
20:09
Musetti manda fuori giri Vukic: 3-1
Vukic le tira tutte a caccia del contro-break che riaprirebbe la partita, ma Musetti comanda lo scambio a suo piacimento e manda fuori giri l'australiano, portandosi sul 3-1.
20:04
Vukic salva tre palle-break: 1-2
Peccato per un Musetti a tratti straripante: tre palle break salvate da Vukic, che alla fine si porta casa il game e accorcia le distanze nel secondo set.
19:56
Musetti autoritario per il 2-0
Gioco a zero a favore di un Musetti davvero molto concentrato ed essenziale: 2-0 su Vukic e secondo set che non poteva iniziare meglio.
19:54
Break Musetti in apertura di secondo set!
Un Musetti lucidissimo e a sprazzi spettacolare, strappa subito il servizio a Vukic: break pesantissimo in apertura di secondo set!
19:49
+++ Musetti vince il primo set 6-3 su Vukic! +++
Di forza, Musetti si prende un set che ha rischiato di rimettere in gioco dopo averlo condotto con grande maturità: ai vantaggi il carrarino firma l 6-3 su Vukic e si prende il primo parziale!
19:39
Vukic accorcia, ma Musetti serve per il primo set
Altro turno di battuta praticamente impeccabile (primo doppio fallo, con palle nuove) per Vukic, che resta nella scia di Musetti. Lorenzo però sevirà per il primo set.
19:35
A zero anche Musetti: 5-2
Primo turno di battuta a zero per Musetti, che annichilisce le speranze di contro-break di Vucic, portandosi sul 5-2 e chiamando l'australiano a servire per allungare il set.
19:33
Vukic ancora a zero per il 2-4
Attenzione perché Vukic ha preso un bell'andare sul servizio a favore: secondo game consecutivo a zero e 2-4, con Musetti ancora avanti di un break.
19:30
Musetti respinge l'assalto di Vukic: 4-1
Vukic ci prova subito conquistando il primo quindici del game, ma Musetti reagisce e non concede chance di break al rivale, portandosi sul 4-1 nel primo set.
19:26
Gioco a zero per Vukic
Entra finalmente in partita Vukic. L'australiano tiene a zero il turno di servizio e rompe il ghiaccio, portandosi sull'1-3, ad un break da Musetti.
19:23
Musetti vola sul 3-0 contro Vukic
Conferma il break Lorenzo Musetti, che tiene ancora una volta il servizio a trenta e allunga decisamente su Vukic in questo primo set, portandosi sul 3-0.
19:18
Break di Musetti: 2-0!
Ottimo avvio di Musetti, molto aggressivo sul servizio di Vukic: buona la secona, palla break, e carrarino che servirà per allungare subito nel primo set!
19:12
Musetti tiene il servizio: 1-0
Buon impatto di Musetti, che tiene il servizio a trenta, ma senza mai patire Vukic: 1-0 e bene così.
19:09
+++ Via al match: sarà Musetti a servire per primo +++
Si inizia sul campo Harris tra Musetti e Vukic, serve per primo il carrarino!
19:05
Giocatori in campo, a breve il via a Musetti-Vukic
In leggero ritardo rispetto al programma, scendono in campo Musetti e Vukic, accolti calorosamente dal pubblico di Washington: sorteggio, breve riscaldamento e il via al match.
18:55
Musetti a Washington ma non solo: c'è anche la Cocciaretto
Lorenzo non è l’unico tennista azzurro protagonista oggi in campo a Washington. Dopo il match del toscano, sul cemento del 'John Harris Stadium', toccherà infatti a Elisabetta Cocciaretto che affronterà Emma Navarro al secondo turno del singolare femminile.
18:50
Musetti non sa scegliere tra Alcaraz e Sinner?: "Il tennis più bello è di Carlos, ma Jannik è impressionante..."
L'analisi di Lorenzo sui due dominatori del circuito: APPROFONDISCI
18:45
Musetti-Vukic in campo alle 19
Sul cemento del 'John Harris Stadium' la russa Samsonova ha regolato in due set la cinese Wang: inizierà quindi poco dopo le 19 italiane la sfida tra Lorenzo e Aleksandar.
18:40
Lorenzo Musetti si separa da coach Jose Perlas: l'annuncio sui social
Un mese fa il tennista carrarino comunicava un'importante novità nel suo team: via l'allenatore spagnolo dopo sei mesi, resta invece Simone Tartarini. LEGGI TUTTO
18:35
Atp Washington, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 19.260 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.115 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 67.655 (100 punti)
SEMIFINALE – $ 132.425 (200 punti)
FINALISTA – $ 248.480 (330 punti)
VINCITORE – $ 461.835 (500 punti)
18:30
Musetti, il possibile avversario ai quarti di finale a Washington
In caso di successo contro Vukic, Lorenzo staccherebbe il pass per i quarti di finale dell'Open statunitense dove affronterebbe il vincente della sfida tra lo spagnolo Rafael Jodar e il veterano giapponese Kei Nishikori.
18:20
Musetti-Vukic, i precedenti
Un solo precedente tra i due giocatori, quello vinto da Lorenzo al secondo turno dell'Atp 250 di Pune nel 2022, in tre set, con il punteggio di 7-6 (3), 3-6, 6-3.
18:10
Musetti-Vukic, dove vedere la partita in tv e streaming
Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
18:00
Atp Washington, Musetti-Vukic: data e orario
La sfida tra Lorenzo e Aleksandar, valida per il secondo turno (ottavi di finale) dell'Open statunitense, è in programma oggi - mercoledì 29 luglio - come secondo match di giornata (dopo la sfida del singolare femminile tra la sfida tra la cinese Wang e la russa Samsonova) e non prima delle ore 19 sul cemento del 'John Harris Stadium'.