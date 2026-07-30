Los Cabos, stop per Darderi: problema al braccio e ritiro contro Svrcina

Si è interrotta al debutto l'avventura di Luciano Darderi al Mifel Tennis Open , torneo Atp 250 in programma sul cemento di Los Cabos . Il tennista azzurro, testa di serie numero 2 del tabellone messicano e n.23 del ranking mondiale, si è dovuto arrendere a un problema al braccio destro durante il match d'esordio al secondo turno contro il ceco Dalibor Svrcina (n. 116 Atp).

Darderi, ritiro dopo 22 minuti

La partita è durata appena 22 minuti: dopo un avvio in salita che lo ha visto cedere il servizio al secondo game, Darderi ha alzato bandiera bianca nel quarto gioco, sul punteggio di 3-0 in favore dell'avversario e dopo aver annullato quattro palle del doppio break. Luciano era reduce dalle ottime prestazioni sulla terra di Bastad e dell'Estoril, superficie sulla quale ha conquistato 23 delle 28 vittorie stagionali oltre al titolo di Santiago.