Shelton e il ritiro di Sinner: "Non salta tornei senza motivo, è insostenibile…"
Ha scatenato opinioni contrastanti il forfait di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montreal, torneo in programma dal 2 al 13 agosto. Tra chi sperava che il numero uno al mondo potesse competere per il record di conquistare tutti i "1000" nella stessa stagione e chi invece pensa che sia giusto posticipare il ritorno in campo in vista dell'appuntamento con lo US Open. Il numero uno al mondo giocherà infatti solamente il Masters 1000 di Cincinnati prima dell'ultimo Slam della stagione, dove sarà chiamato a difendere la finale raggiunta lo scorso anno quando si arrese a Carlos Alcaraz.
Shelton difende Sinner e Djokovic
Dell'argomento ha parlato anche Ben Shelton, che ha preso le difese non solo di Sinner, ma anche di Novak Djokovic, che come l'azzurro ha annunciato il forfait da Montreal. "Per i tornei e per i giocatori, non sono sicuro che l'attuale struttura del circuito sia sostenibile nel lungo periodo - le parole dello statunitense -. Credo che il problema più grande che sto vedendo siano gli infortuni. Prendiamo uno come Sinner, che sta vincendo tutte le partite che sta vincendo: il numero di incontri disputati è altissimo. Come può un giocatore affrontare ogni torneo? Non penso sia sostenibile. Jannik conosce il proprio corpo meglio di chiunque altro, come tutti i giocatori. Se Jannik e Novak si sentissero pronti fisicamente e mentalmente, giocherebbero. Secondo me, non saltano un torneo senza un motivo".