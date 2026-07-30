Shelton e il ritiro di Sinner: "Non salta tornei senza motivo, è insostenibile…"

Shelton difende Sinner e Djokovic

Dell'argomento ha parlato anche Ben Shelton, che ha preso le difese non solo di Sinner, ma anche di Novak Djokovic, che come l'azzurro ha annunciato il forfait da Montreal. "Per i tornei e per i giocatori, non sono sicuro che l'attuale struttura del circuito sia sostenibile nel lungo periodo - le parole dello statunitense -. Credo che il problema più grande che sto vedendo siano gli infortuni. Prendiamo uno come Sinner, che sta vincendo tutte le partite che sta vincendo: il numero di incontri disputati è altissimo. Come può un giocatore affrontare ogni torneo? Non penso sia sostenibile. Jannik conosce il proprio corpo meglio di chiunque altro, come tutti i giocatori. Se Jannik e Novak si sentissero pronti fisicamente e mentalmente, giocherebbero. Secondo me, non saltano un torneo senza un motivo".