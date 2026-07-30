Sinner si prepara in vista di Cincinnati: il video dell'allenamento pubblicato sui social
Dopo aver conquistato a Wimbledon il quinto titolo Slam della sua carriera battendo in finale Alexander Zverev, Jannik Sinner si è concesso qualche giorno di vacanza. Poi la decisione di rinunciare al Masters 1000 di Montreal, torneo in programma dal 2 al 13 agosto. Come lo scorso anno il numero uno del mondo aprirà la sua stagione sul cemento americano direttamente a Cincinnati, dove nel 2025 fu costretto al ritiro in finale contro Carlos Alcaraz. Il 30 agosto prenderà poi il via lo US Open, ultimo Slam della stagione.
Sinner, il video dell'allenamento
Proprio in vista dei prossimi impegni, Sinner è tornato in campo a Montecarlo per preparare il rientro. Jannik ha postato sui social un video dell'allenamento accompagnato dal commento: "Tornato al lavoro". Da quanto testimoniano le immagini, l'azzurro si è concentrato sulla parte atletica con dei semplici scatti prima di ritrovare anche il feeling con la palla e la diversa superficie.