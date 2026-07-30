Sinner si prepara in vista di Cincinnati: il video dell'allenamento pubblicato sui social

Dopo aver conquistato a Wimbledon il quinto titolo Slam della sua carriera battendo in finale Alexander Zverev , Jannik Sinner si è concesso qualche giorno di vacanza. Poi la decisione di rinunciare al Masters 1000 di Montreal , torneo in programma dal 2 al 13 agosto. Come lo scorso anno il numero uno del mondo aprirà la sua stagione sul cemento americano direttamente a Cincinnati, dove nel 2025 fu costretto al ritiro in finale contro Carlos Alcaraz . Il 30 agosto prenderà poi il via lo US Open , ultimo Slam della stagione.

Sinner, il video dell'allenamento

Proprio in vista dei prossimi impegni, Sinner è tornato in campo a Montecarlo per preparare il rientro. Jannik ha postato sui social un video dell'allenamento accompagnato dal commento: "Tornato al lavoro". Da quanto testimoniano le immagini, l'azzurro si è concentrato sulla parte atletica con dei semplici scatti prima di ritrovare anche il feeling con la palla e la diversa superficie.