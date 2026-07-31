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Nishikori non la prende bene: “Non posso finire così la mia carriera”

Il tennista giapponese, che si ritirerà al termine di questa stagione, non ha gradito la prestazione messa in mostra contro Rafael Jodar a Washington
2 min
Tagskei nishikori

Battendo Juncheng Shang all'esordio nell'Atp 500 di Washington, Kei Nishikori ha ritrovato una vittoria che a livello di circuito maggiore mancava dal torneo di Ginevra dello scorso anno. La sua avventura si è però interrotta al secondo turno contro Rafael Jodar, dove si è arreso con un netto 6-3 6-2 in poco più di un'ora di gioco. All'ultima stagione della sua carriera, il tennista giapponese che ha raggiunto nel marzo del 2015 la quarta posizione della classifica mondiale, è stato molto critico sulla prestazione messa in mostra.

Nishikori durissimo con sé stesso

"Non riuscivo più a mettere una palla in campo, a un certo punto ho trovato la situazione persino divertente - le parole di Nishikori -. È stata una partita tipica per me dopo un rientro: in allenamento colpisco bene la palla, ma in una partita vera non ci riesco. Quando è finito il match ho pensato: 'Non potrei ritirarmi dopo una partita del genere'. Forse potrei persino arrivare a odiare il tennis con un finale così. Posso sembrare spavaldo, ma rispetto alle partite dello scorso anno questa volta non ho avuto la sensazione che l'avversario fosse troppo veloce o che fossi costretto a giocare sempre in difesa. Devo solo abituarmi a giocare contro giocatori che popolano la top 30 o 50".

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