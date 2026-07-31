L’ex tennista sul forfait di Sinner a Montreal: “Ovvio, non commette lo stesso errore due volte…”

Un'altra voce si aggiunge al coro per commentare la decisione di Jannik Sinner di non prendere parte al Masters 1000 di Montreal , torneo in programma dal 2 al 13 agosto. Il numero uno al mondo, dopo il trionfo a Wimbledon , ha infatti deciso di prendersi qualche altra settimana di stop per tornare in campo solamente a Cincinnati . Anche l'ex numero 4 del mondo Greg Rusedski ha detto la sua sulla scelta dell'azzurro: "Jannik non commette mai lo stesso errore due volte. È questo che lo rende brillante. Torniamo a quello che è successo al Roland Garros. Aveva vinto tutti i Masters 1000 disputati prima di arrivarci. Poi, a Parigi, era un po' affaticato. Così stavolta ha deciso di concentrarsi sulla preparazione per vincere gli US Open. Vuole conquistare il suo secondo titolo del Grande Slam quest'anno. Vuole chiudere la stagione al numero uno del mondo. Ma la stagione è semplicemente troppo lunga".

Rusedski sulle scelte di Sinner

L'ex tennista ha anche spiegato: "È il giocatore ideale con cui lavorare, perché analizza ogni dettaglio. Si interessa al contributo di ogni membro del suo team. Esamina attentamente il calendario. Sicuramente ne avrà parlato con Darren Cahill: qual è la programmazione migliore? Vale la pena inseguire la vittoria in tutti e nove i Masters 1000? Oppure no?. Inoltre, l'altro torneo che spesso crea problemi a fine stagione è il Masters di Parigi, a meno che i giocatori non siano ancora impegnati nella corsa per qualificarsi tra i primi otto dell'anno. Montreal e Parigi, rendono tutto ancora più complicato, a meno che non si riduca la durata dei tornei".